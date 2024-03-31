ناصر منسي وشيكابالا في هجوم الزمالك أمام مودرن فيوتشر.. و«زيزو» بين البدلاء

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة مودرن فيوتشر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر، نظيره الزمالك، في التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ملعب "السلام" بالقاهرة، في ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية.

ويجلس أحمد سيد زيزو على مقاعد بدلاء الزمالك في لقاء اليوم، بعد تعافيه من الإصابة، فيما يقود هجوم الفريق الأبيض ناصر منسي ومعه محمود شيكابالا ومصطفى شلبي.

وجاء تشكيل الزمالك في حراسة المرمى محمد عواد، وخط الدفاع أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر، وفي خط الوسط نبيل عماد دونجا – أحمد حمدي – يوسف أوباما، وفي خط الهجوم محمود شيكابالا – ناصر منسي – مصطفى شلبي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمد صبحي وياسر حمد ومصطفى الزناري وزياد كمال ومحمد شحاتة ومهاب ياسر وأحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري وسامسون أكينيولا.