الصحفيين تحتفل بمرور 83 عاما على إنشائها

ونظمت نقابة الصحفيين، اليوم إفطارها السنوى ، الذي يعقبه الاحتفال بذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين.

يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس

شارك فى حفل الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري فى وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير.

وعقب الإفطار ، عقد مؤتمر تضامني مع الشعب الفلسطيني فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.

كما نظمت النقابة حفلا فنيا تحييه فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.



الجدير بالذكر ، يعد يوم 31مارس 1941 أحد الأيام المشهودة والمجيدة في تاريخ نضال الصحفيين المصريين عندما تكلل كفاحهم الذي استمر اكثر من 50 عاما حتي انتزعوا حقهم في إنشاء كيانهم النقابي رسميا بصدور القانون الملكي رقم 10 لسنة 1941 بانشاء نقابة الصحفيين وتشكيل مجلسها المؤقت

" أول خمسة أعضاء بالنقابة "

- محمد مصطفي غيث

- حافظ محمود

- محمد أحمد الحناوي

- مصطفي امين

- صالح البهنساوي

المؤسسون للنقابة "

فارس نمر

عبد الكريم أحمد السكري

محمد مصطفي غيث

محمود كامل

احمد حسن الزيات

عبد الحميد حمزه

سامي الجسري

محمد عبد القادر جمزة

حافظ محمود

ابراهينم عبد القادر المازني

محمد أحمد ىالحناوي

عبد الرحمن نصر

محمد عوض جبريل

نبويه موسي

مصطفي أمين

خليل ثابت

صالح البهنساوي

محمود ابراهيم حسن

أحمد قاسم جودة

حسن عبد المقصود

نجيب كنعان

توفيق حنا الشمالي

عبد الحليم محمود علي

محمد السوادي

أحمد حسن

حسن شافعي الجزواي

جورج عزيز

محمد زكي اباظه

محمود ابو الفتوح

لطفي عثمان

محمد عبد الحميد عبد الله

فخري تدروس المنقبادي

سلامه موسي

مارك نجمان

صالح جودت

محمد خالد

محمد تبعي محمد

عبد المنعم حسن

طاهر الطناحي

حسن حسني كامل

عباس محمود العقاد

عبد العزيز الصرفاني

موريس رشيد نخيل

شارل رشيد نخيل

صومائيلي تادرس المنقبادي

حسين ابو الفتح

مصطفي كامل الشناوي

اميل زيدان

شكري زيدان

عبد العزيز مصطفي الاسلامبولي

فرانسو فضول

عبد الحميد محمد المشهدي

عبد الوارث كبير

محمد علي ناصف

فيليب حنين

كمال جريس

خالد أحمد الجونوسي

عبد الحليم الغمراوي

جلال الدين الحمامصي

محمد علي غريب

نجيب الياس شاهين

محمود العزب موسي

محمد زكي عبد القادر

عباس المصفي

عبد الحميد حمدي

فيكتور عضم

فاطمة اليوسف ( الشهيرة بروز اليوسف

محمد سعيد لطفي

أحمد فؤاد

علي بهجت الدريني

محمد صادق رستم

محمد كامل البنا

يوسف جوهر

فهيم جوهر

فوزي ابو خاطر

سيدج اسماعيل محمد

محمد حماد

فاطمه نعمت راشد

جورج نيقولاس

البير فاضل

فريد سعيد شقير

عزيز دي صعب

أسعد داغر

كريم ثابت

عبد الحليم كساب

منيرفا عبد الحكيم

محيي الدين رضا

عبد الحميد قناوي

صادق سلامه

أبو الخير نجيب

الياس ابراهيم بدوي

عبد السميع عرابي

محمد بيومي الجنيد

انطوان نجيب مطر

مصطفي القلش

أحمد فتحي محمود المازن

محمد نجيب ولايه



و فور صدور القانون الملكي رقم 10 لسنة 1941 بانشاء نقابة الصحفيين تم تعيين أول مجلس للنقابة وكان مكونا من 12 عضوا، ستة يمثلون أصحاب الصحف وستة من المحررين، من أصحاب الصحف

1 / محمود أبوالفتح الذي اختاره المجلس نقيبا (حيث كان يتم اختيار النقيب من بين أعضاء المجلس)

2/ جبرائيل بشارة تكلا باشا

3/ فارس نمر باشا

4 /عبدالقادر حمزة باشا

5 /محمد التابعي باشا

6 /إدجار جلاد باشا،

من المحررين

1/ خليل ثابت بك

2 /إبراهيم عبدالقادر المازني

3/ محمد فكري أباظة

4 /محمد خالد

5/حافظ محمود

6 /مصطفى أمين.

كانت أولي مهام المجلس المعين الإعداد لأول جمعية عمومية للصحفيين وقد انعقدت في الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة الخامس من ديسمبر 1941 بمحكمة مصر بباب الخلق لاختيار أول مجلس منتخب وكان عدد الأعضاء الذين حضروا الاجتماع الأول 110 أعضاء من 120 عضوا هم كل أعضاء النقابة في سنتها الأولي، سدد كل منهم الاشتراك السنوي وقيمته جنيه واحد.

وحفلت الجمعية الأولي للنقابة بنجوم في الفكر والصحافة والسياسة منهم أحمد حسن الزيات وعبدالعزيز الإسلامبولي وفيليب حنين وجلال الدين الحمامصي ونبوية موسى ومصطفي أمين وأحمد قاسم جودة وتوفيق حنا الشمالي وسلامة موسي وعباس محمود العقاد وحسين أبوالفتح وكامل الشناوي ومحمود العزب موسي وفاطمة اليوسف ويوسف جوهر وفاطمة نعمت رشاد وكريم ثابت وأبوالخير نجيب وأنطوان نجيب مصر وإميل وشكري زيدان.

واختارت الجمعية أول مجلس منتخب في تاريخ النقابة وكانت مدته طبقا للقانون عاما واحدا من ديسمبر 41 إلى ديسمبر 1942 وضم المجلس كل من :

1/ محمود ابو الفتح- نقيب

2/ ابراهيم عبد القادر المازني- وكيل

3 /محمد عبد القادر حمزة- وكيل

4/حافظ محمود – سكرتير عام

5/محمد خالد – امين صندوق

6/ جلال الدين الحمامصي

7/ جبرئيل تقلا باشا

8/ فكري اباظة

9/ احمد قاسم جودة

10/مصطفي امين

11/ مصطفي القشاشي

12 / انطون الجميل (انسحب وتم تصعيد كامل الشناوي بدلا منه)