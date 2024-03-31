احتفى نادي نانت الفرنسي بلاعبه مصطفى محمد بعد قيادته الفريق للفوز على نيس بالدوري الفرنسي
وكتبت الصفحة الرسمية لنادى نانت - عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس اليوم الأحد - "الفرعون"، فى إشارة إلى تألق النجم المصري .
وفاز فريق نانت على مضيفه نيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من البطولة.
نانت الفرنسي يحتفي بنجمه مصطفى محمد
احتفى نادي نانت الفرنسي بلاعبه مصطفى محمد بعد قيادته الفريق للفوز على نيس بالدوري الفرنسي