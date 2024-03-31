نانت الفرنسي يحتفي بنجمه مصطفى محمد

احتفى نادي نانت الفرنسي بلاعبه مصطفى محمد بعد قيادته الفريق للفوز على نيس بالدوري الفرنسي

وكتبت الصفحة الرسمية لنادى نانت - عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس اليوم الأحد - "الفرعون"، فى إشارة إلى تألق النجم المصري .

وفاز فريق نانت على مضيفه نيس بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الأحد، على ملعب أليانز ريفييرا ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من البطولة.