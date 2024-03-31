البحرين تؤكد موقفها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وجهود التوصل إلى حل سلمي

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد البحرينى رئيس مجلس الوزراء، موقف مملكة البحرين الثابت والداعم، للقضية الفلسطينية والمؤيد لكافة المساعي والجهود الرامية للتوصل إلى حل سلمي عادل ودائم للقضية، من خلال دعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن تصريحات ولى العهد البحرينى" أن للحروب والصراعات انعكاساتها على مختلف الدول، ومن الواجب على الجميع في مختلف الظروف والمواقف تعزيز التماسك والتكاتف والحفاظ على مسارات التنمية .

وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز مساعي التنمية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص فى البحرين ودعمه كمحركٍ رئيسي للنمو بما يحقق النماء والرفعة، خاصة دعم قطاع التشييد والبناء والمقاولات والشركات المنضوية تحته بما يعزز من استمراريتها في البناء والاستثمار.

وأعرب عن تطلعه لأن تعكس رؤية البحرين الاقتصادية 2050 لبدء المشاورات لصياغتها، طموحات وتطلعات المجتمع لتكون منطلقًا لمواصلة مسيرة البناء والتطوير في البحرين.