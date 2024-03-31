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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحكومة اليمنية تحذر من سعي ميليشيا الحوثي طمس آثار جريمتها في «رداع»

ميليشيا الحوثي الإرهابية
ميليشيا الحوثي الإرهابية

حذرت الحكومة اليمنية من سعي ميليشيا الحوثي الإرهابية طمس وتغطية أثار جريمتها التي ارتكبتها بحق المدنيين في منطقة الحفرة بمدينة رداع محافظة البيضاء اليمنية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان لوزارة حقوق الإنسان اليمنية "أنه في إطار متابعة الوزارة لما يحدث على إثر الجريمة النكراء التي حدثت في الأسبوع الماضي بهدم المنازل على رؤوس سكانها في مدينة رداع، لقد قامت المليشيات الحوثية الإرهابية ظهر الامس باختطاف الشاب إبراهيم محمد سعد اليريمي وهو الناجي الوحيد من رجال الأسرة المنكوبة في تلك الحادثة البشعة".

وأضاف البيان "أنه تم اختطاف إبراهيم الريمي من وسط سوق مدينة رداع بالقوة وتم اجباره بالقوة على التوقيع بالموافقة على دفن أسرته بضحاياها التسعة الذين استشهدوا من جراء هدم المنازل على رؤوسهم ووعده ان يتم بناء منزل لمن تبقى من الاسرة في مدينة يريم في محافظة إب".

وحذرت الحكومة اليمنية وفق البيان من سعي الحوثيين لإجبار اسر الضحايا على القبول بتعويضات مادية من أجل طمس وتغطية هذه الجريمة التي تعد جريمة من اعلى الجرائم ضد الإنسانية، وقد أتت في اطار عملية ممنهجة ومتسلسلة شملت تفجير اكثر من تسعمائة منزل و منشأة خاصة لنشر ثقافة الرعب والخوف وضمان اخضاع المواطنين اليمنيين واذلالهم للانصياع خلف أوامر ومنهج هذه المليشيات الإرهابية".

ودعت الوزارة اليمنية المجتمع الدولي للوقوف بحزم ضد ما تقوم به هذه الميليشيات والعمل مع الحكومة الشرعية من أجل التصدي لهذه الجماعة واعمالها الإرهابية.

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