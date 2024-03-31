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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات الحربية الأوكرانية: روسيا تكدس صواريخ «كاليبر» لمواصلة استهداف البنية التحتية

صواريخ كاليبر
صواريخ كاليبر

قال رئيس مديرية المخابرات في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريلو بودانوف، اليوم /الأحد/ إن روسيا تعمل على تجميع صواريخ موجهة من طراز كاليبر منذ فترة طويلة، والتي يمكن استخدامها لمهاجمة أوكرانيا.

وأشار بودانوف - وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - إلى أنه رغم عدم مهاجمة الجيش الروسي لقطاع الطاقة الأوكراني منذ أكثر من عام، فإنهم يعملون على تخزين كمية معينة من الأسلحة، حتى أصبح لديهم العدو الآن القوة لمواصلة "عمله".

وقال: "لقد تم تجميع صواريخ كاليبر طوال هذا الوقت. وهي جاهزة تمامًا للاستخدام".

وأشار إلى أن الروس لم يستخدموا حتى الآن صواريخ كاليبر لأنها أقل فعالية من الصاروخ الموجه "Kh-101"، إلا أن عدد الصواريخ من هذا النوع في روسيا انخفض.

وقال بودانوف: "في المستقبل القريب، أعتقد أننا سنرى كاليبر مرة أخرى، لأن عدد طائرات Kh-101 انخفض بشكل كبير".

يذكر أنه في الساعات الأولى من اليوم الأحد، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا باستخدام 14 صاروخ كروز من طراز Kh-101/Kh-555، و11 طائرة بدون طيار مقاتلة من طراز شاهد، وصاروخ باليستي من طراز إسكندر-M، وصاروخ موجه من طراز Kh-59.

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