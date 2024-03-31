حزب مستقبل وطن يكرم الأمهات المثاليات بالإسكندرية

نظمت أمانة الدمج المجتمعي بحزب "مستقبل وطن" بالإسكندرية، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بمناسبة عيد الأم، وذلك بمقر أمانة الحزب، وانطلاقا من الدور المجتمعي للحزب.

وقالت سلوى عطية، أمينة أمانة الدمج المجتمعي بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية، إن الاحتفالية تأتي لتكريم أمهات ذوي الهمم بمناسبة عيد الأم وتقديرًا واعترافًا بدور الأم في تقويم المجتمع.

وأكدت سلوى، أننا نعيش أزهى عصور ذوي الهمم، حيث يتم دعمهم في كافة المؤسسات ودمجهم بالمجتمع، ويعود الفضل في ذلك للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يقدم دعمًا غير محدود لذوي الهمم في كافة المناحي.

وأشارت إلى أن الحزب يسعى إلى تمكين ذوي الهمم في كافة المجالات تماشيا مع رؤية القيادة السياسية، وهناك العديد من المبادرات أطلقها الحزب لدعم ذوي الهمم خلال الفترة الماضية.

حضر الاحتفالية عبد الفتاح محمد أمين العمال بالمحافظة وعضو مجلس النواب، ووجيه ظريف أمين شئون الهيئات الاستشارية بالمحافظة وعضو مجلس النواب، وأحمد المصري عضو مجلس النواب، ومحمد أبوهندية عضو هيئة مكتب المحافظة، ولفيف من قيادات الحزب في المحافظة.