صحة الإسكندرية: إطلاق 7 قوافل طبية مجانية لخدمة المواطنين

أعلنت مديرية الصحة بالإسكندرية تنظيم 7 قوافل طبية مجانية خلال شهر أبريل القادم لخدمة المواطنين بمختلف المناطق خاصة الأكثر احتياجا والتي تبتعد عن المستشفيات الحكومية بمسافات كبيرة.

وذكر بيان مديرية الصحة أن القافلة الأولى أطلقت اليوم وتستمر حتى غدا أول أبريل بوحدة أبيس بمنطقة وسط الطبية، ثم يومي 2 و3 أبريل القافلة الثانية بوحدة قرداحي بمنطقة المنتزه، ويومي 14 و15 بوحدة خالد بن الوليد بمنطقة العامرية، ويومي 16 و17 بوحدة بغداد بالعامرية، ويومي 21 و22 أبريل بوحدة بنجر 7 ببرج العرب، و23 و24 بوحدة بنجر 20 ببرج العرب، والقافلة السابعة يومي 30 أبريل ولمدة يومين بوحدة عبد الباسط ببرج العرب.

وتضم القوافل جميع التخصصات الطبية وسيتم عمل التحاليل والإشاعات اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج التحويل للمستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال العلاج مع صرف الأدوية مجانا.