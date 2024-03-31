عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الروس يؤيدون اتهام بوتين لأوكرانيا بارتكاب هجوم موسكو

صدى البلد

أثار الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو موجة من المشاعر المعادية لأوكرانيا بين الروس، حيث ألقى أكثر من نصف المشاركين باللوم على أوكرانيا في المذبحة، على الرغم من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته. وأصبح الهجوم، الذي أودى بحياة أكثر من 140 شخصًا وخلف ما يقرب من 180 جريحًا، أداة دعائية للكرملين في صراعه المستمر مع أوكرانيا.

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، سارع الرئيس فلاديمير بوتين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا، زاعماً أن المهاجمين كانوا يفرون باتجاه الحدود الأوكرانية. واتهم "نظام كييف النازي الجديد" بتدبير الهجوم كجزء من استراتيجية أوسع للعدوان على روسيا. وعلى الرغم من إعلان داعش مسؤوليته، فقد حول خطاب بوتين اللوم إلى أوكرانيا، مما يشير إلى تهديد وجودي لروسيا.

ويبدو أن المشاعر السائدة بين الروس تتفق مع رواية بوتين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية المشاركين يعتقدون أن كييف كانت وراء الهجوم. إن سيطرة بوتين على الفضاء المعلوماتي دفعت الكثيرين إلى النظر إليه كمصدر موثوق، مما أدى إلى ترسيخ المشاعر المعادية لأوكرانيا.

ومع ذلك، ليس كل الروس مقتنعين بالمسار الأوكراني. تميل التركيبة السكانية الأصغر سنًا ومعارضو الصراع إلى إرجاع الهجوم إلى داعش بدلاً من أوكرانيا. ومع ذلك فإن الاعتقاد السائد على نطاق واسع بتورط أوكرانيا يسلط الضوء على قوة الدعاية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في تشكيل الرأي العام.

وقد أدت آثار الهجوم إلى إثارة الدعوات من جديد لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في روسيا، حيث دعت شخصيات بارزة مثل ديمتري ميدفيديف إلى "الإعدام الكامل للإرهابيين". وقد اكتسب احتمال رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الدعم بين العديد من الروس، الأمر الذي يعكس الرغبة في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الإرهاب.

باختصار، لم يؤد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إلى مقتل العديد من الأشخاص فحسب، بل أدى أيضًا إلى تكثيف المشاعر المعادية لأوكرانيا في روسيا، والتي عززتها اتهامات الرئيس بوتين. ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير قاتم للتوترات المستمرة بين البلدين وتأثير الدعاية على التصور العام.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

ترشيحاتنا

مسلسل صدفة الحلقة 21.. عصام السقا يكشف لـ«ريهام حجاج» حقيقة النصب عليها

كسوف الشمس | الحدث المنتظر في 8 إبريل…وهذا موقف مصر

وفر 40 ألف جنيه .. اركب نيسان صني 2024 أعلى فئة "كسر زيرو"

انتصار ساحق.. المعارضة التركية تعلن فوز منصور يافاس برئاسة بلدية العاصمة أنقرة

ثورة تشريعية في عهد السيسي .. البرلمان يفتش في القوانين الشائكة

نكسة كبيرة للرئيس أردوغان .. المعارضة تستعيد السيطرة وتكرر سيناريو 2019| تقرير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

عمرها 56 عامًا.. فورد موستانج الكلاسيكية تولد من جديد: رستو بسقف مفتوح

فيديو

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ