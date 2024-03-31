أثار الهجوم الإرهابي الأخير على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو موجة من المشاعر المعادية لأوكرانيا بين الروس، حيث ألقى أكثر من نصف المشاركين باللوم على أوكرانيا في المذبحة، على الرغم من إعلان تنظيم داعش مسؤوليته. وأصبح الهجوم، الذي أودى بحياة أكثر من 140 شخصًا وخلف ما يقرب من 180 جريحًا، أداة دعائية للكرملين في صراعه المستمر مع أوكرانيا.

ووفقا لما نشرته فاينانشال تايمز، سارع الرئيس فلاديمير بوتين إلى توجيه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا، زاعماً أن المهاجمين كانوا يفرون باتجاه الحدود الأوكرانية. واتهم "نظام كييف النازي الجديد" بتدبير الهجوم كجزء من استراتيجية أوسع للعدوان على روسيا. وعلى الرغم من إعلان داعش مسؤوليته، فقد حول خطاب بوتين اللوم إلى أوكرانيا، مما يشير إلى تهديد وجودي لروسيا.

ويبدو أن المشاعر السائدة بين الروس تتفق مع رواية بوتين، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية المشاركين يعتقدون أن كييف كانت وراء الهجوم. إن سيطرة بوتين على الفضاء المعلوماتي دفعت الكثيرين إلى النظر إليه كمصدر موثوق، مما أدى إلى ترسيخ المشاعر المعادية لأوكرانيا.

ومع ذلك، ليس كل الروس مقتنعين بالمسار الأوكراني. تميل التركيبة السكانية الأصغر سنًا ومعارضو الصراع إلى إرجاع الهجوم إلى داعش بدلاً من أوكرانيا. ومع ذلك فإن الاعتقاد السائد على نطاق واسع بتورط أوكرانيا يسلط الضوء على قوة الدعاية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة في تشكيل الرأي العام.

وقد أدت آثار الهجوم إلى إثارة الدعوات من جديد لإعادة تفعيل عقوبة الإعدام في روسيا، حيث دعت شخصيات بارزة مثل ديمتري ميدفيديف إلى "الإعدام الكامل للإرهابيين". وقد اكتسب احتمال رفع الوقف الاختياري لعقوبة الإعدام الدعم بين العديد من الروس، الأمر الذي يعكس الرغبة في اتخاذ تدابير أكثر صرامة ضد الإرهاب.

باختصار، لم يؤد الهجوم الإرهابي على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو إلى مقتل العديد من الأشخاص فحسب، بل أدى أيضًا إلى تكثيف المشاعر المعادية لأوكرانيا في روسيا، والتي عززتها اتهامات الرئيس بوتين. ويعد هذا الحادث بمثابة تذكير قاتم للتوترات المستمرة بين البلدين وتأثير الدعاية على التصور العام.