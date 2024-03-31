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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق مبادرة لتوفير 2 مليون وجبة للاسر الأكثر احتياجا في  10 محافظات

صدى البلد

 انطلقت مبادرة "نملى قلوبهم سعادة" لتقديم  2 مليون وجبة للأسر الأشد احتياجاً بمختلف محافظات الجمهورية؛ عبر توزيع كراتين سلع غذائية اساسية خلال شهر رمضان المبارك ،  بهدف مساعدة هذه الاسر.

وقال محمد شلباية، رئيس مجلس ادارة احدى شركات المياة الغازية العالمية ان وضع القطاع الخاص استراتيجية المسئولية المجتمعية ضرورة  لتولي اهتماماً كبيراً بدعم المجتمعات التي تعمل فيها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية في مصر. 

واضاف ان المبادرة تعد استكمالاً لمبادرات المسئولية المجتمعية  في دعم الأسر الأكثر احتياجاً في مختلف المحافظات خاصاً في شهر رمضان المبارك.
 

واكد على ضرورة  استغلال جميع الفرص المتاحة لتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات التي تعمل بها خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتي تتطلب تكاتف جميع القطاعات للتغلب على هذه التحديات

ولفت الى اننا لدينا العديد من البرامج التي تعبر عن الدور  المجتمعي و القيام بدورنا كمستثمر مسئول فى السوق المصرى ، حيث نولي اهتماماً كبيراً بتحقيق قيمة مضافة في المجتمع المصري. كما نضع على رأس اولوياتنا التنمية المجتمعية، ففى وقت جائحة كورونا ساهمنا في تحدي الخير ،كما أطلقنا حملة "لمة الخير هتفطر ملايين"، وفي العام الماضي

وأضاف: "إن مبادرة "نملى قلوبهم سعادة"، تعكس الروح الحقيقية لشهر رمضان المبارك، وتعزز أواصر القيم المجتمعية الأصيلة من التآزر والترابط، مضيفاً أن هذا العدد الكبير من الوجبات الذي سوف تقدمه هذه المبادرة يضمن الوصول إلى أكبر عدد من المستحقين خلال الشهر الكريم لإدخال البهجة والسعادة على بيوتهم." 

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