الشعب الجمهوري: الناخبون الأتراك غيروا وجه البلاد بعد 22 عاما من هيمنة "العدالة والتنمية"

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي أكرم إمام أوغلو، إن الناخبين الاتراك اختاروا تغيير وجه البلاد بعد 22 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية.

وذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية اليوم الأحد أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.

أوضحت القناة أن إمام أوغلو حصل على 49.09 بالمئة من الأصوات بعد فرز 3.67 بالمئة من صناديق الاقتراع. وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83 بالمئة.

وتخوض أحزاب المعارضة الانتخابات هذه المرة بشكل منفرد، بعدما كانت قد خاضت الانتخابات قبل 5 سنوات من خلال تحالف ضمها وتمكنت عن طريقه من تحقيق نجاحات لافتة.



وأكرم إمام أوغلو من حزب "الشعب الجمهوري"، وفاز في انتخابات عام 2019 في إسطنبول بدعم من تحالف حزب "الشعب الجمهوري" والحزب "الصالح"، وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.