عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشعب الجمهوري: الناخبون الأتراك غيروا وجه البلاد بعد 22 عاما من هيمنة "العدالة والتنمية"

رئيس حزب الشعب الجمهوري
رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي

قال رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي  أكرم إمام أوغلو، إن الناخبين الاتراك اختاروا تغيير وجه البلاد بعد 22 عاما من هيمنة حزب العدالة والتنمية.

وذكرت قناة (إن.تي.في) ومحطات إذاعية اليوم الأحد أن فرز الأصوات الرسمي الجزئي أظهر تقدم أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الحالي ومرشح حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، في انتخابات رئاسة بلدية المدينة.

أوضحت القناة أن إمام أوغلو حصل على 49.09 بالمئة من الأصوات بعد فرز 3.67 بالمئة من صناديق الاقتراع. وحصل مراد قوروم مرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 42.83 بالمئة.

وتخوض أحزاب المعارضة الانتخابات هذه المرة بشكل منفرد، بعدما كانت قد خاضت الانتخابات قبل 5 سنوات من خلال تحالف ضمها وتمكنت عن طريقه من تحقيق نجاحات لافتة.


وأكرم إمام أوغلو من حزب "الشعب الجمهوري"، وفاز في انتخابات عام 2019 في إسطنبول بدعم من تحالف حزب "الشعب الجمهوري" والحزب "الصالح"، وحزب "الشعوب الديمقراطي" المؤيد للأكراد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لصفوف النقل والإعدادية

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن عينة منشطات رمضان صبحي

موضوعات متعلقة

صحة غزة: خروج مستشفى الأقصى من الخدمة جراء تكرار استهدافه

شكري يجدد رفض مصر لخطة تهجير الفلسطينيين والصفدي يطالب بوقف تصدير السلاح لإسرائيل

سقوط 15 قتيلا جراء قصف إسرائيلي لمنزل في شمال رفح

إصابة عشرات الفلسطينيين جراء اعتداء للاحتلال في الخليل

حدود تكساس.. مهاجرون يقتحمون الأسلاك الشائكة ويعتدون على الحرس الأمريكي| صور

كييف: روسيا قصفت البنية التحتية الحيوية في غرب أوكرانيا بالصواريخ

تعهّد بمعاقبة الجُناة.. بوتين يتهم أوكرانيا بتنفيذ هجوم موسكو |تقرير

رأسه ملفوف بالشاش الطبي.. الإعلام الروسي ينشر اعترافًا لأحد المتهمين بهجوم كروكوس

ترشيحاتنا

بأعلى دقة كاميرا وتصميم شبابي .. موبايل جديد من Oppo يفاجئ الجميع

الرئيس الفلسطيني: الحكومة الجديدة تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة

صحيفة أمريكية تكشف عن وثيقة سرية لتعاون CIA والموساد الإسرائيلي

“حياة كريمة” حينما تتحقق العدالة الاجتماعية| قصة أضخم مشروع تنموي بالعالم.. يستهدف حياة 60 مليون مصري

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أولوية القضية الفلسطينية لمصر

مسلسل صدفة الحلقة 21.. عصام السقا يكشف لـ«ريهام حجاج» حقيقة النصب عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة محتشمة.. ريهام أيمن تستعرض جمالها | شاهد

ملابس وغريبة.. سمية الخشاب تثير الجدل

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

بفستان بسيط.. هند صبري تستعرض جمالها |شاهد

فيديو

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

٪97 .. مفاجأة كشفتها الأقمار الصناعية عن سد النهضة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

اﻟﻤﺰﻳﺪ