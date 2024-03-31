نقاد يحذرون من سياسة نائب نتنياهو: تحرض على حرب أهلية

أثار منتقدو ياريف ليفين، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قلقهم بشأن تصرفاته السياسية، مشيرين إلى مخاوف من احتمال أن تؤدي إلى صراع أهلي عنيف.

تتمثل النقطة المحورية في الانتقادات في تأييد ليفين لقانون مثير للخلاف يحد من سلطة المحكمة العليا في منع القرارات الحكومية التي تعتبر "غير معقولة".

احتشد المتظاهرون، بما في ذلك أعضاء منظمة "إخوان وأخوات السلاح"، بشكل مستمر خارج منزل ليفين، ونددوا بالقانون باعتباره محاولة مستترة لتقويض السلطة القضائية وتعزيز السيطرة الاستبدادية. ووفقاً لمنظمة "إخوة السلاح"، فإن هذا الإجراء الديكتاتوري لا يضعف النظام القضائي فحسب، بل يعرض أيضاً مكانة إسرائيل على الساحة العالمية للخطر، مما قد يعرض جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي للمحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وأدانت ميراف كوهين، عضو حزب "يش إيد"، تدخل ليفين في الشؤون القضائية، ووصفته بأنه "محاولة غبية" للتأثير على أحكام المحكمة. وشدد كوهين على أهمية استقلال القضاء، مشيرًا إلى أنه يجب على القضاة الالتزام بالقانون بنزاهة، دون تدخل من الشخصيات السياسية.

وردد عضو الكنيست ألموغ كوهين مشاعر مماثلة، محذرا من عواقب وخيمة إذا تم إلغاء قانون المعقولية. وحذر من احتمال حدوث اضطرابات مدنية، مشددا على خطر التحريض على العنف وتقويض المبادئ الديمقراطية.

وقال إن الجدل الدائر حول تصرفات نائب رئيس الوزراء ليفين يسلط الضوء على التوترات المتزايدة داخل السياسة الإسرائيلية والانعكاسات الأوسع على الحكم الديمقراطي. وبينما يتكشف الجدل، يستمر أصحاب المصلحة في التعامل مع الأسئلة الأساسية حول توازن القوى بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية للحكومة.