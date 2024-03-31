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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسلحو داعش يعدمون 8 جنود سوريين في كمين صحراوي

صدى البلد

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مقاتلي تنظيم داعش أعدموا ثمانية جنود سوريين بعد كمين نصب لهم في الصحراء الشرقية لسوريا. ويعد الهجوم جزءا من سلسلة من الحوادث القاتلة الأخيرة، حيث أودى مسلحو داعش بحياة 14 جنديا في هجمات مختلفة.

ووفقا لما نشرته تليجراف، استهدف الكمين قوات النظام أثناء سفرها من السخنة إلى دير الزور، ما أدى إلى مقتل ثمانية جنود بينهم ضابط. ولم يحدد المرصد التفاصيل المتعلقة بتوقيت الهجوم.

لا يزال مقاتلو داعش، على الرغم من هزيمتهم إقليمياً في سوريا عام 2019، يشكلون تهديداً، لا سيما في منطقة البادية الصحراوية الشاسعة، حيث يستهدفون القوات الموالية للحكومة والمقاتلين الذين يقودهم الأكراد.

في حادث منفصل، انفجرت سيارة مفخخة في منطقة سوق مزدحمة في مدينة اعزاز بمحافظة حلب، مما أدى إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة أكثر من 20 آخرين. ووقع الانفجار في وقت متأخر من الليل بينما كان الناس يتسوقون خلال شهر رمضان المبارك.

كما أفاد المرصد بمقتل ستة جنود تم أسرهم وإعدامهم على يد مسلحي داعش بعد كمين آخر بين السخنة وتدمر في محافظة حمص.

ومنذ بداية العام، أودت هجمات تنظيم داعش في الصحراء السورية بحياة أكثر من 200 جندي ومقاتل تابع له، في حين كانت الخسائر في صفوف المدنيين كبيرة أيضًا. وعلى الرغم من فقدان السيطرة على الأراضي، كثف تنظيم داعش هجماته في الأشهر الأخيرة، بهدف إظهار قدرته العملياتية المستمرة.

وسلط تقرير للأمم المتحدة صدر في وقت سابق من هذا العام الضوء على التهديد المستمر الذي يشكله تنظيم داعش في العراق وسوريا، وقدر قوته مجتمعة بما يتراوح بين 3000 إلى 5000 مقاتل. وتعتبر صحراء البادية الوسطى بمثابة قاعدة لوجستية وعملياتية رئيسية للتنظيم، حيث ينسق هجماته.

ومع تصعيده الأخير، يهدف تنظيم داعش إلى تأكيد وجوده وصموده، على الرغم من خسارته مساحات كبيرة من الأراضي قبل خمس سنوات، بحسب المرصد. وتسلط الأنشطة المكثفة للتنظيم الضوء على التحديات الأمنية المستمرة في سوريا والمنطقة على نطاق أوسع.

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