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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

المشرف على الأروقة يتفقد درس الوعظ بلغة الإشارة بالجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

تفقد وكيل الأزهر قبل أذان المغرب تجهيزات الإفطار الجماعي التي انطلقت عقب صلاة العصر مباشرة، كما حرص فضيلته على تفقد الإفطار الجامعي لذوي القدرات الخاصة، حيث تم تنظيم إفطار جماعي لهم، في لفتة إنسانية وتكريما لهم.

كما تفقد اليوم د. عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، اليوم درس الوعظ بلغة الإشارة للصم والبكم والذي ينظمه الجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي.

ونقلا عن وكيل الأزهر، نقلت مترجمة لغة الإشارة للحضور تحيات فضيلة الإمام، واهتمامه بمُتحدي الإعاقة وخاصة الصم والبكم، مؤكدا دعم الأزهر الشريف لهم وتقديم كافة الخدمات.

وقدتناولت د. منى عاشور، الواعظة بالأزهر وعضو المنظمة العربية لمترجمي لغة الإشارة، درس الوعظ بعنوان " ليلة القدر"، حيث يحضر كل أحد بالجامع الأزهر، مجموعة من الصم وضعاف السمع لتعلم أمور دينهم من قبل العلم والعلماء الأزهر الشريف، وقد عبّر الصم عن مدى سعادتهم وامتنانهم للأزهر الشريف وشيخه الإمام الطيب.

وقد حضر اليوم الأحد عدد من الصم وضعاف السمع من الرجال والنساء والشباب والفتيات، وكانت المحاضرة تفاعلية حيث كثرت الأسئلة أثناء المحاضرة من الصم وضعاف السمع، كما تطرقت الواعظة إلى الحديث عن بعض المشاكل التي تواجههم مع أبنائهم في التربية يوجد مجموعة من الصم لهم أبناء سامعين والبعض لهم أبناء صم فقامت الواعظة بطرح بعض الحلول كما وجهتهم لحضور البرنامج الإلكتروني لواعظات الأزهر الشريف الخاص بأبناء الصم.

ويواصل الجامع الأزهر خطته العلمية والدعوية لشهر رمضان بتوجيهات ورعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتتضمن: (١٣٠ مقرأة- ٥٢ ملتقى بعد الظهر- ٢٦ ملتقى بعد العصر- صلاة التراويح بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية ٢٠ ركعة يوميا بالقراءات العشر-  ٣٠ درسًا مع التراويح- صلاة التهجد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث في العشر الأواخر- تنظيم ٧ احتفالات متعلقة بمناسبات الشهر الكريم- ٥٠٠٠ وجبة إفطار يوميًّا للطلاب الوافدين، لتصل الوجبات لـ ١٥٠ ألف وجبة طوال الشهر الكريم.

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