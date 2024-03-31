عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظتا كفرالشيخ والأقصر تشن عدة حملات تنوعت ما بين تموينية وأشغال طريق

حملات
حملات

شنت محافظتا كفر الشيخ والأقصر اليوم الأحد عدة حملات تنوعت ما بين تموينية وإشغالات للطرق العامة. 

ففي محافظة كفر الشيخ، تابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة رئيس مركز ومدينة بلطيم عمرو الفداوى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت 3 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادة صحية، و3 محاضر نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.
 

وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص المحافظة على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.

وفي محافظة الأقصر، أكد مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر العقيد خالد الغول أن شرطة المرافق شنت حملتان صباحية ومسائية بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع، أبوالجود، شرق السكة، فاطمة الزهراء، موقف أرمنت، المنشية وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر أشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و39 محضر إزالات إدارية. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكلف جميع مدارس الجمهورية بتنفيذ قرار عاجل .. الثلاثاء القادم

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

إيقاف رمضان صبحي بسبب المنشطات؟| لماذا لجأ الموهوب إلى حسام غالي وشريف اكرامي؟

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

مختار نوح: التنظيمات الخاصة السرية مغيبة تمامًا وبداخلهم التكفير بالمعصية

إدارة موارد المياه.. مشروعات عملاقة تتحدى التغيرات المناخية

هل الجماع في ليالي العشر الأواخر من رمضان حرام؟.. احذره بهذه الحالة

سنراجع أنفسنا.. أول تعليق من أردوغان على النتائج الأولية للانتخابات المحلية التركية

مختار نوح: الإخوان حاولوا اغتيال أم كلثوم وعبد الوهاب

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

صور غريبة.. حلا شيحة تصدم متابعيها | شاهد

احسب مرتبك بالزيادة| بدء صرف معاشات أبريل غدا.. و 6 حزم حماية اجتماعية في أقل من عامين

منافسة قوية على تخفيضات وعروض السيارات.. كيف يستفيد المستهلك؟

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ