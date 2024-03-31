محافظتا كفرالشيخ والأقصر تشن عدة حملات تنوعت ما بين تموينية وأشغال طريق

شنت محافظتا كفر الشيخ والأقصر اليوم الأحد عدة حملات تنوعت ما بين تموينية وإشغالات للطرق العامة.

ففي محافظة كفر الشيخ، تابع المحافظ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطرى، برئاسة رئيس مركز ومدينة بلطيم عمرو الفداوى.

وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت 3 محاضر عدم إعلان، و3 محاضر شهادة صحية، و3 محاضر نظافة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.



وكلف محافظ كفرالشيخ، كافة الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية، خاصةً خلال شهر رمضان المبارك، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

وشدد المحافظ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية مثل السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، مشيراً إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن 114، حيث تأتى هذه الحملات فى إطار حرص المحافظة على ضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار العادلة والجودة المطلوبة.

وفي محافظة الأقصر، أكد مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر العقيد خالد الغول أن شرطة المرافق شنت حملتان صباحية ومسائية بمركز ومدينة الأقصر لمتابعة الانضباط في الشارع والحالة الأمنية والمرورية ومنع التكدسات وإزالة أي معوقات أو مخالفات من الباعة الجائلين.

واستهدفت الحملة مناطق سوق الصنايع، أبوالجود، شرق السكة، فاطمة الزهراء، موقف أرمنت، المنشية وذلك بالتنسيق مع مجلس مدينة الأقصر، وتم اتخاذ اللازم قانونياً تجاه كافة المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 23 محضر أشغال، و6 محاضر باعة جائلين، و9 محاضر نظافة عامة، و19 محضر مضبوطات متنوعة، و39 محضر إزالات إدارية.