حملة لإزالة الإشغالات وضبط السلع غير الصالحة شرق الإسكندرية

شنت إدارات حي شرق بالإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية حملة مفاجئة مكبرة بنطاق الحي ، وذلك استجابة لشكاوى المواطنين، لإزالة الإشغالات والنظافة، والوقوف على تطبيق قرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع مطعم يدار بدون ترخيص، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل ٦٤ ألف جنيه غرامات فورية من عدد من المحال والكافيهات المخالفة، وقيام إدارة إشغال الطريق بالتحفظ على ١٦٠ حالة إشغال متنوع ، فضلا عن قيام صحة شرق بتحرير ٢ محضر عدم حمل شهادة صحية، وقيام الطب البيطري بإعدام ٣٤ كيلو لحوم ودواجن متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وقامت السلامة والصحة المهنية بتحرير إنذارين، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير ٦ محاضر ، وقيام القوى العاملة بتحرير ٣ إنذارات، وصحة البيئة بتحرير ٤ محاضر نظافة عامة، وإدارة شئون البيئة بتحرير ٣ إنذارات ، وقيام الرصد البيئي بتحرير ٤ محاضر.