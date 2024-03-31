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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني تحيي حفل نقابة الصحفيين الـ83

صدى البلد

نظمت نقابة الصحفيين، اليوم إفطارها السنوي، وعقب الإفطار أقيم الاحتفال بذكرى العيد الثالث والثمانين لإنشاء نقابة الصحفيين. 

وأحيت فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الديني حفل نقابة الصحفيين.

 يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس

شارك فى حفل الإفطار، الذى يأتى متزامنًا مع يوم الأرض الفلسطيني 30 مارس، ومرور ما يقرب من 6 أشهر على العدوان الإسرائيلي الوحشي على الشعب الفلسطينى، عدد من الصحفيين الفلسطينيين بعضهم وصل للقاهرة خلال الأيام القليلة الماضية قادمًا من غزة.

وقال خالد البلشى نقيب الصحفيين إنه تمت دعوة الزملاء الفلسطينيين، تقديرًا لصمودهم، وصمود الشعب الفلسطيني الأسطوري فى وجه العدوان الصهيوني، وتأكيدًا من النقابة المصرية فى عيدها الثالث والثمانين على أن أبوابها ستظل مفتوحة لنصرة القضية الفلسطينية، وإحياءً ليوم الأرض الفلسطيني، واستبسال الفلسطينيين في الدفاع عن أرضهم ضد محاولات التهويد والتهجير. 

وعقب الإفطار ، عقد مؤتمر تضامني مع الشعب الفلسطيني فى ذكرى يوم الأرض، يتحدث فيه عدد من الصحفيين الفلسطينيين القادمين من غزة مؤخرًا، وكذلك ممثلون عن تليفزيون فلسطين.

كما نظمت النقابة حفلا فنيا تحييه فرقة المرعشلي السورية للإنشاد الدينى بمناسبة ذكرى تأسيس النقابة، تقدم خلاله عددًا من الأغنيات الخاصة بفلسطين، وكذلك ابتهالات وتواشيح دينية، بمناسبة شهر رمضان المعظم.

الجدير بالذكر، أن يوم 31 مارس 1941 يعد أحد الأيام المشهودة والمجيدة في تاريخ نضال الصحفيين المصريين عندما تكلل كفاحهم الذي استمر اكثر من 50 عاما حتى انتزعوا حقهم في إنشاء كيانهم النقابي رسميا بصدور القانون الملكي رقم 10 لسنة 1941 بإنشاء نقابة الصحفيين وتشكيل مجلسها المؤقت.

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