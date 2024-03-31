نائب محافظ الإسماعيلية: إنشاء جسرين لغلق ترعة السويس وإصلاح الجسر المنهار

أكد نائب محافظ الإسماعيلية أحمد عصام الدين أنه تم الانتهاء من عمل جسرين بعرض ترعة السويس؛ لغلق الترعة ومحاصرة المنطقة المتضررة من انهيار جسر ببر أيمن ترعة السويس بعزبة الكوبانية في نطاق قرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

جاء ذلك خلال المتابعة الميدانية لنائب المحافظ، على مدار اليوم الأحد؛ للوقوف على جهود الوحدات المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، بالتعاون مع مركز ومدينة فايد وأبو صوير ومديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية ومديرية الري والموارد المائية وكافة الجهات المعنية، للتعامل مع انهيار الجسر، تمهيدًا لقيام وزارة الري والموارد المائية بعلاج الجسر بالطرق الفنية اللازمة، علاوة على سحب المياه من المنطقة المحيطة بالجسر المنهار؛ للحفاظ على المنازل المجاورة وحياة المواطنين.

وأشاد نائب محافظ الإسماعيلية بجهود الوحدات المحلية بالمحافظة ومديرية الطرق والنقل والشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطواري والسلامة العامة المتطورة والجهات الأمنية والحماية المدنية ومرفق الإسعاف في التعامل مع الحادث.

وأكد وصول كل الإمدادات اللازمة من قِبل مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لمساعدة المواطنين في التغلب على آثار الحادث، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ شريف فهمي بشارة لمديرية التضامن الاجتماعي بتقديم الدعم الفوري لأسر المتضررة من حادث انهيار الجسر والبالغ عددها 120 أسرة طبقًا للحصر الأوَّلي الذي قامت به مديرية التضامن الاجتماعي، على أن تستمر عملية تقديم المساعدات من المديرية لحين انتهاء الأزمة.