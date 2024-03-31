رئيسة اتحاد النساء التقدمي: السيسي نجح في التصدي لمشكلات المجتمع الطبية

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".







وقالت أمينة النقاش أمين رئيسة اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع، إن الرئيس السيسي نجح في التصدي لمشكلات المجتمع الطبية إلى حد كبير خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن مصر استطاعت تحسين علاقتها بشكل كبير مع أشقائها في أفريقيا والعرب، واستعادت مكانتها الطبيعية وسط المنطقة العربية.



وأشارت أمينة النقاش أمين رئيسة اتحاد النساء التقدمي بحزب التجمع، إلى أن مصر شهدت نهضة بنائية وعمرانية كبيرة خلال الـ 10 سنوات الماضية منذ تولي الرئيس السيسي مهام رئاسة الجمهورية.