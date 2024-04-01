عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرق كل اللي حيلتي.. فتاة تشعل النيران في حبيبها بالعمرانية

صدى البلد

 

قررت فتاة الانتقام من عشيقها بعدما استولى على كل اموالها فاشعلت فيه النار حي وتم نقله الى المستشفى يصارع الموت. 

 

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على راس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على (خليل. م، 42 سنة)، مصاب بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.


بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فاطمة. ج، 46 سنة)، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وقالت نصا “يا باشا لطش فلوسي وخلاني على الحديدة”، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

موضوعات متعلقة

تفحم مزرعة دواجن بأكتوبر والسر ماس كهربائي والخسائر 5 آلاف كتكوت

حبس مدير شركة إنتاج فني دون ترخيص في الدقي

استولى على 50 مليون جنيه.. ضحية جديدة لمستريح المطاعم: كل اللي عملته راح

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص أعلى محور الضبعة

مصرع شرطي وإصابة شخصين في انقلاب سيارة نصف نقل بطريق «مصر/الإسكندرية» الصحراوي

8 سيارات إسعاف.. انقلاب ميكروباص أعلى محور أكتوبر

ميكروباص يطيح بدراجة نارية يستقلها مسن بطريق الواحات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين بطريق الإسكندرية الصحراوي

ترشيحاتنا

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

بعد تراجعه بالأمس.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بشأن المساعدات الإنسانية لـ غزة

سرق كل اللي حيلتي.. فتاة تشعل النيران في حبيبها بالعمرانية

وزير الرياضة: الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب المصري وبناء الإنسان.. فيديو

عبد الناصر أبوعون: أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية على دعمها المستمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ