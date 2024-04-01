سرق كل اللي حيلتي.. فتاة تشعل النيران في حبيبها بالعمرانية

قررت فتاة الانتقام من عشيقها بعدما استولى على كل اموالها فاشعلت فيه النار حي وتم نقله الى المستشفى يصارع الموت.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير مباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، مفاده إشعال سيدة النار في شخص بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العمرانية.

انتقل العقيد سامح بدوي، مفتش المباحث، على راس قوة شرطية إلى مكان الواقعة، وعثر على (خليل. م، 42 سنة)، مصاب بحروق بنسبة 60% وحالته حرجة، وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج.



بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (فاطمة. ج، 46 سنة)، ربطتها علاقة عاطفية به، وسبق حصوله منها على أموال رفض ردها.

بعمل الأكمنة اللازمة، قبض عليها واعترفت بارتكاب الواقعة بسبب مماطلة المصاب معها ورفضه إعادة الأموال التي استولى عليها، وقالت نصا “يا باشا لطش فلوسي وخلاني على الحديدة”، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.