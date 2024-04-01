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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني: 49 اشتباكا قتاليا على خط المواجهة مع القوات الروسية

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

ذكرت هيئة أركان الجيش الأوكراني، مساء الأحد، أن 49 اشتباكا قتاليا جرى على خط المواجهة مع الجيش الروسي في مختلف مناطق الصراع خلال اليوم الماضي.

وأشارت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية شنت 23 هجومًا صاروخيًا، و61 هجومًا جويًا، و41 هجومًا صاروخيا من طراز MLRS، على مواقع القوات الأوكرانية والمستوطنات المختلفة.

وأضاف البيان، أنه تم إيقاف محاولة مجموعة تخريبية واستطلاع روسية من دخول أراضي أوكرانيا في منطقة سومي، اليوم الأحد، كما شنت القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 10 مراكز تجمعات للقوات والأسلحة الروسية.

وتابع البيان، أن القوات الأوكرانية شنت ضربات صاروخية لاستهداف عدة مواقع روسية، بينها موقعان لمراقبة الطائرات بدون طيار، ونظام دفاع جوي، ومحطة حرب إلكترونية، ونظام مدفعية.

وفي اتجاه ليمان، ذكر البيان أن الجيش الأوكراني تصدى لثلاث هجمات روسية مدعومة جويا، كانت تهدف لاختراق الدفاع الأوكراني، مشيرا إلى أن الجيش الروسي أطلق نيران المدفعية وقذائف الهاون أكثر من 10 مرات على المستوطنات في المنطقة.

وفي اتجاه باخموت، أشار البيان إلى أن الجيش الأوكراني تصدى لسبع هجمات جوية روسية بهدف تحسين الموقع التكتيكي للقوات الروسية، لافتا إلى أنه أثناء الهجوم تعرضت أكثر من 10 مستوطنات أوكرانية لقصف مدفعي وقذائف هاون.

وفي اتجاه أفدييفكا، قال البيان إن الجيش الأوكراني تصدى لتسع هجمات جوية روسية كانت تسعى لطرد القوات الأوكرانية من مواقعهم، وصاحبها قصف مدفعي على حوالي 20 مستوطنة في المنطقة.
 

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