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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الفريق عباس حلمي: العمل الجماعي كلمة السر في نجاح منظومة الطيران المدني

الفريق عباس حلمي
الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني

قال الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني، إن العمل الجماعي هو سر نجاح منظومة الطيران المدني في مصر، مضيفا: "كلنا يعمل بروح الفريق وهذا هو سر نجاح منظومة الطيران المدني في مصر.

وأضاف - بحسب بيان للوزارة اليوم - "قطاع الطيران المدني حقق مؤخرا نجاحات واضحة بجميع القطاعات نفخر ونعتز بها جميعا، لأنها ستظل هي الباقية"، متابعا "هناك كثافات عالية بجميع المطارات المصرية وجميع السائحين ورواد المطارات المصرية يشاهدون طفرة حقيقية في جميع الخدمات حيث نعمل جميعا لخدمة رواد المطارات". 

وأكد أن المطارات المصرية مؤمنة بالكامل وأبنائنا و زملائنا في جميع القطاعات خاصة الصفوف الأمامية ،يقدمون أفضل خدمة مميزة لرواد المطارات كل في موقعه، موجهاً الشكر لكل العاملين بالقطاع.

وكرم الفريق عباس حلمي وزير الطيران المدني الأمهات المثاليات بالشركة القابضة لمصر للطيران، بحضور المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث توجه بالتهنئة للعاملين بالشركة وذلك بتكريم عدد من الأمهات المثاليات من الموظفات من كل قطاعات الشركة.

وأكد وزير الطيران علي دور الأم ومكانتها الكبيرة ، مشيداً بما تبذله المرأة المصرية فى رعاية أبنائها لتربيتهم على القيم الأصيلة وإنكار الذات وحب الوطن ، وهي جميعا من القيم التى نحتاج إليها في قطاع الطيران المدني.

وقال"المكرمات نماذج لجميع الأمهات اللاتى يستحقن التكريم ، وحرص الوزير على إلتقاط الصور التذكارية مع المكرمات موجها الشكر لهن".

وجاء تكريم الأمهات المثاليات بالشركة في إطار خطة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران برئاسة يحي زكريا وتفعيل الدور الإجتماعي للشركة.

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