الولايات المتحدة ترسل المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل وسط تدقيق دولي

في تطور يتعارض مع الإحباط العام من تعامل إسرائيل مع الصراع المستمر، سمحت الولايات المتحدة بإرسال شحنة جديدة من القنابل إلى إسرائيل، وفقًا لما ذكره اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة، حسبما أوردت شبكة إن بي سي نيوز. ويأتي هذا القرار وسط تزايد التدقيق الدولي في التكتيكات الإسرائيلية في غزة وارتفاع عدد القتلى المدنيين.

وعلى الرغم من تأكيدات إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة ضمن حدود قوانين الحرب الدولية، إلا أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن الوضع الإنساني في غزة. ولا تزال مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والطبية المتجهة إلى غزة متوقفة على الطرق المؤدية إلى القطاع، حيث اتهم مسؤول إنساني كبير الحكومة الإسرائيلية بعرقلة الإمدادات الحيوية.

وراقب فريق من شبكة إن بي سي نيوز الوضع عن كثب عند معبر رفح بين غزة ومصر، حيث شوهدت مئات المركبات على الطريق، بعضها متوقف، وأكثر عند معبر نفق في الإسماعيلية، على بعد حوالي ثلاث ساعات و125 ميلا من المعبر الحدودي. .

إن تجاور قرار الولايات المتحدة بإرسال المزيد من الأسلحة إلى إسرائيل مع الأزمة الإنسانية التي تتكشف في غزة يؤكد مدى تعقيد الوضع وإلحاحه. ومع تزايد الأصوات المطالبة بوقف إطلاق النار، فإن تصرفات اللاعبين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة وإسرائيل لا تزال تثير تدقيقاً ونقاشاً مكثفين على الساحة الدولية.