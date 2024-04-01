مختار جمعة: أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف حققناه خلال مارس 2024

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة أن هيئة الأوقاف حققت 3 أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي.

وأشار إلى أن الهيئة حققت أعلى عائد شهري في تاريخها في مارس الجاري حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيراداتها عن الفترة من 1 مارس حتى 31 ن نفس الشهر مبلغًا وقدره 374,591,015 جنيهًا، بزيادة قدرها 67,858,862 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 22.1% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022-2023، وبزيادة قدرها 134,715,498 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 56.2%عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

وأضاف وزير الأوقاف - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن الهيئة حققت أعلى عائد ربع سنوي من المتحصلات عن الفترة من 1 يناير الماضي حتى 31 مارس الجاري ( 773,176,746) جنيهًا، بزيادة قدرها (136,225,854 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (21.4%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023 ، وبزيادة قدرها 244,057,006 جنيهات، بنسبة تقدر بنحو 46.1% عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

وأوضح وزير الأوقاف أن هيئة الأوقاف المصرية حققت أعلى عائد خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1 يوليو الماضي حتى 31 مارس الجاري مبلغًا وقدره 1,972,894,308 جنيهات، بزيادة قدرها 321,033,470 جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو 19.4% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023 ، وبزيادة قدرها543,475,308 جنيهات، بنسبة قدرها 38% عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

