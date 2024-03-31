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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس يؤكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مصير المحافظين بعد أداء الرئيس لليمين الدستورية «الثلاثاء»

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار المهمة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى

الرئيس يؤكد حرص مصر الدائم على مواصلة تقديم الدعم للشعب والقيادة الفلسطينية
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه خلاله بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

 

أحمد موسى: الجميع يشهد على قوة وصلابة الوضع الأمني في مصر
عرض الإعلامي أحمد موسى، مشاهد لأصعب الأوقات التي مرت على الدولة المصرية في عهد جماعة الإخوان، معقبا: "ده كان حال البلد".
 

الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط.. أحمد موسى عن هشام طلعت مصطفى: له بصمة كبيرة
أشاد الإعلامي أحمد موسى، برجل الأعمال هشام طلعت مصطفى؛ وذلك بعد اختياره من مجلة فوربس ضمن قادة الشركات العقارية الأكثر تأثيرا في الشرق الأوسط لعام 2024.
 

هل زراعة الأعضاء من الخنازير للإنسان حلال .. سعاد صالح ترد
ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال هل يجوز نقل أو زراعة الأعضاء من الخنازير للإنسان، بعد حالة الجدل الكبير الذي حدثت في الفترة الأخيرة.
 


أحمد موسى يفجر مفاجأة عن مصير المحافظين بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية بعد غد
كشف الإعلامي أحمد موسى، مصير المحافظين بعد حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية، بعد غد، الثلاثاء.
 

أستاذ تفسير يوضح مقاصد نزول القرآن والمعاني الكلية والجزئية فيه
تحدث الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، عن تفسير القرآن الكريم وتصورات الناس المختلفة له، مشيرا إلى أن بعض الناس يتعاملون مع القرآن بشكل محدد، حيث يميلون إلى قراءة سور معينة، أو استخلاص معان محددة، وفي المقابل، هناك من يتوقف عند أحداث ومواقف معينة.
 

الرئيس الفلسطيني: الحكومة الجديدة تستهدف تعظيم جهود الإغاثة الإنسانية في غزة
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عقب أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، إن مهام الحكومة الحالية تشمل الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ولديها كامل الصلاحيات.
 

هجوم موسكو| روسيا تطالب كييف بتسليم رئيس جهاز الأمن الأوكراني
طالبت روسيا من أوكرانيا، تسليمها جميع الأشخاص ذوي الصلة بالأعمال الإرهابية التي ارتكبت في موسكو.
 

نتنياهو: لن يتحقق النصر على حماس دون عملية عسكرية في رفح الفلسطينية
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو، إن الدعوة إلى انتخابات مبكرة، دون تحقيق أهداف الحرب؛ ستؤثر على مفاوضات إعادة المحتجزين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
 

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