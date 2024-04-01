أسامة كمال: قطاع البترول يشهد اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي.. فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلم تسجيلي، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".



وتحدث المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، عن إنجازات قطاع البترول خلال 10 سنوات، لافتا إلى أن إجمالي قيمة الاستثمارات في قطاع البترول خلال الـ 10 سنوات الماضية؛ يقترب من 1.5 تريليون جنيه.

وقال المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، إن حجم الاستيراد من المنتجات البترولية كان يصل إلى 50% قبل عام 2014، وحاليًا أصبحت نسبة الاستيراد تصل إلى نحو 15% فقط.

وأشار إلى أنه تم تلبية احتياجات السوق المحلي بواقع ما يزيد عن 700 مليون طن من البترول والغاز خلال الـ 10 سنوات الماضية، مضيفا أن تغيير قانون الثروة المعدنية ساهم في إثراءه إلى حد كبير، وهو ما قاد النهضة التنموية في القطاع التعديني، حيث أن حصيلة الثروة المعدنية بعد تعديل القانون وصلت إلى 6 مليار دولار.

ولفت إلى أنه يوجد في مصر حاليًا 4000 محطة بنزين و1000 محطة غاز متفرقين بين المحافظات والمدن، مؤكدا أن أن قطاع البترول المصري يشهد اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية والرئيس السيسي، حيث أنه أصبح الآن يسجل نحو 30 % من إجمالي الناتج القومي.



واسترسل أن مصر وقعت 150 اتفاقية استكشافية في المجال البترولي خلال الفترة الماضية، وباتت تمتلك 9 معامل تكرير على أعلى مستوى من الجودة، فضلاً عن تحديث جميع معامل التكرير للمنتجات البترولية، موضحا أن هناك آبار جاري العمل عليها ووضعها على قائمة الإعداد خلال الفترة المقبلة للنهوض بالقطاع البترولي.

