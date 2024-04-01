عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عبد الناصر أبوعون: أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية على دعمها المستمر

صدى البلد

قال الصحفى الفلسطينى عبد الناصر أبو عون أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية وكل سنواتها العريقة واقول اليوم اننا لا نحى ذكرى  يوم الارض الفلسطينى اليوم فنحن نعيش الذكرى كل يوم فى المعركة اقولها اليوم من بيت الصحافة المصرية نتمنى الخير لمصر التى تساند فلسطين .

واضاف عون انه بعد ١٥٠ يوم لدى كل صحفى فلسطينى قصة اما انا فقد فقدت والدتى وكانت مريضة وبعدها بسبعة عشر يوم استشهد والدى ولم يخرج من داره رغم اصرار الجنود على خروجه حتى دخل الجنود واعدموه فى منزله 
ونحن نقول للبلشي نحن معك لمحاكمة الاجرام الفلسطينى ومواصلة الرسالة والكلمة التى يحاول الاحتلال طمسها فنحن جنود فى مواجهة الاحتلال .

نظمت نقابة الصحفيين اليوم احتفالًا بمرور ٨٣ عامًا على انشائها والتى انشئت ٣١ مارس عام ١٩٤١، كما اقيم احتفالا بمناسبة مرور ٤٨ عام على يوم الأرض الفلسطينى؛ تخليدًا لهبّة الجماهير العربية.

وقال الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم ينتابنى شعورين متناقضين شعور الاحتفال بنقابة عريقة وعظيمة وشعور آخر أمام أكبر جريمة انسانيه وما يحدث للشعب الفلسطينى وسط صمت دولى.


وأضاف البلشي، نحن فنحن أمام الاحتفال بمرور ٨٣ عام على تأسيس نقابة الصحفيين ويوم آخر تخليدا ليوم الارض للشعب الفلسطينى ضمن سلسلة من الثورات والرفض للاحتلال الصهيونى فهنا ندافع عن الارض كما ندافع عن الحرية فمصر وفلسطين يجمعها تمجيد الحرية.


واوضح البلشي ان ٣١ مارس ليس فقط  تاريخ تأسيس نقابة الصحفيين بل هو تاريخ اول مظاهرة لحرية الصحافة اقيمت فى مصر  فاجتماع التاريخين اليوم هى رسالة لحرية الصحافة وتحرير الاوطان .

ووجه البلشى تحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولزملائنا  الصحفيين الفلسطينيين واطالب بالوقوف امام هذا التواطؤ الدولى وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان النازى فقد رائينا ارتقاء اكثر من ٣٣ الف شهيد واكثر من ٢ مليون نازح وهذه الارقام ورائها حكايات لم ترصد.  

واوضح البلشي ان هناك ١٣٦ صحفى شهيد واجهوا تزيف الاله الاعلامية الغربية ورغم كل هءا الدمار مازال هناك يدافعون وابسط حقوقهم ان نكون معهم فى مساركتهم فى نقل الحقيقة ولا نملك سوى الكلمة وندرك قيمتها رغم اننا نشعر انها اضعف الايمان فتحية لكل من يدافع عن حرية الصحافة وحرية الشعب الفلسطينى وليس اماما الا الدفاع عنها واختتم البلشي قائلا "عاشت فلسطين حرة وتحيا مصر "

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة السكر.. 6 كيلو لكل بطاقة تموين.. ومفاجأة عن سعره بالسوق

ماكانش العشم يا كابتن شوبير.. تعليق ساخر من ميدو على قضية المنشطات

تعليق مفاجئ من أحمد شوبير عن فوز الزمالك على فيوتشر بالكونفدرالية

عاجل.. القبض على مزارع لاتهامه في واقعة انهيار جسر ترعة الإسماعيلية

الحرارة تصل إلى 36 درجة.. مركز المناخ يحذر من طقس هذا الأسبوع

رد فعل قوي من خالد الغندور بعد فوز الزمالك على فيوتشر

10 جنيهات في الكيلو.. تراجع كبير بأسعار الدواجن الآن بالأسواق

أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رضا سليم لاعب الأهلي

ترشيحاتنا

نيويورك تايمز: إسرائيل طورت برنامجًا للتعرف على الوجوه في قطاع غزة

أحمد صبري ينعى شقيقة اللواء سمير فرج

5 أدعية فيها العجب.. داوم عليها في رمضان تتغير حياتك للأفضل

بعد تراجعه بالأمس.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين

السلطة الفلسطينية ترد على اتهامات حماس بشأن المساعدات الإنسانية لـ غزة

سرق كل اللي حيلتي.. فتاة تشعل النيران في حبيبها بالعمرانية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها.. درة تستعرض جمالها بالقفطان| شاهد

فاطمة عادل تشعل ساحة الهناجر بالسيرة الهلالية

ملابس واسعة.. جنا عمرو دياب تظهر بإطلالة مختلفة| شاهد

ملابس غير تقليدية.. ياسمين صبري تثير إعجاب متابعيها

فيديو

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

مصر لن تجوع| مشروعات تحول الدولة إلى سلة غذاء وتحقق الاكتفاء الذاتي

إجازة عيد الفطر 2024 .. عدد أيام عطلة الموظفين وموعدها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل ومفهوم عسكرة الأرحام

محمد مصططفى القاضي

محمد مصطفى القاضي يكتب: آفاق الاستثمار في مصر فرص بلا حدود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تخليد ذكرياتنا والافتخار بماضينا

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

اﻟﻤﺰﻳﺪ