عبد الناصر أبوعون: أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية على دعمها المستمر

قال الصحفى الفلسطينى عبد الناصر أبو عون أقدم الشكر لنقابة الصحفيين المصرية وكل سنواتها العريقة واقول اليوم اننا لا نحى ذكرى يوم الارض الفلسطينى اليوم فنحن نعيش الذكرى كل يوم فى المعركة اقولها اليوم من بيت الصحافة المصرية نتمنى الخير لمصر التى تساند فلسطين .

واضاف عون انه بعد ١٥٠ يوم لدى كل صحفى فلسطينى قصة اما انا فقد فقدت والدتى وكانت مريضة وبعدها بسبعة عشر يوم استشهد والدى ولم يخرج من داره رغم اصرار الجنود على خروجه حتى دخل الجنود واعدموه فى منزله

ونحن نقول للبلشي نحن معك لمحاكمة الاجرام الفلسطينى ومواصلة الرسالة والكلمة التى يحاول الاحتلال طمسها فنحن جنود فى مواجهة الاحتلال .

نظمت نقابة الصحفيين اليوم احتفالًا بمرور ٨٣ عامًا على انشائها والتى انشئت ٣١ مارس عام ١٩٤١، كما اقيم احتفالا بمناسبة مرور ٤٨ عام على يوم الأرض الفلسطينى؛ تخليدًا لهبّة الجماهير العربية.

وقال الكاتب الصحفى خالد البلشي، نقيب الصحفيين، اليوم ينتابنى شعورين متناقضين شعور الاحتفال بنقابة عريقة وعظيمة وشعور آخر أمام أكبر جريمة انسانيه وما يحدث للشعب الفلسطينى وسط صمت دولى.



وأضاف البلشي، نحن فنحن أمام الاحتفال بمرور ٨٣ عام على تأسيس نقابة الصحفيين ويوم آخر تخليدا ليوم الارض للشعب الفلسطينى ضمن سلسلة من الثورات والرفض للاحتلال الصهيونى فهنا ندافع عن الارض كما ندافع عن الحرية فمصر وفلسطين يجمعها تمجيد الحرية.



واوضح البلشي ان ٣١ مارس ليس فقط تاريخ تأسيس نقابة الصحفيين بل هو تاريخ اول مظاهرة لحرية الصحافة اقيمت فى مصر فاجتماع التاريخين اليوم هى رسالة لحرية الصحافة وتحرير الاوطان .

ووجه البلشى تحية لصمود الشعب الفلسطينى البطل ولزملائنا الصحفيين الفلسطينيين واطالب بالوقوف امام هذا التواطؤ الدولى وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان النازى فقد رائينا ارتقاء اكثر من ٣٣ الف شهيد واكثر من ٢ مليون نازح وهذه الارقام ورائها حكايات لم ترصد.

واوضح البلشي ان هناك ١٣٦ صحفى شهيد واجهوا تزيف الاله الاعلامية الغربية ورغم كل هءا الدمار مازال هناك يدافعون وابسط حقوقهم ان نكون معهم فى مساركتهم فى نقل الحقيقة ولا نملك سوى الكلمة وندرك قيمتها رغم اننا نشعر انها اضعف الايمان فتحية لكل من يدافع عن حرية الصحافة وحرية الشعب الفلسطينى وليس اماما الا الدفاع عنها واختتم البلشي قائلا "عاشت فلسطين حرة وتحيا مصر "