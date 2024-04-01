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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دبلوماسية فرنسية : العلاقات مع مصر قوية.. وحرب غزة يجب ان تنتهي

لينا بلان
لينا بلان

   أكدت لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية ، قوة العلاقات التي تربط بين القاهرة وباريس والتي تشمل مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية .

وقالت - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن هناك تنسيقا دائما ومستمرا بين مصر وفرنسا بشأن القضايا الإقليمية والدولية .. مؤكدة دور مصر المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشددت لينا بلان على أهمية المباحثات الثلاثية التي أجراها وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا في القاهرة أول أمس ، حول الأوضاع في غزة ومسارات التحرك المشتركة لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار، والحد من الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع.

وأضافت أن هذا عزز التنسيق الوثيق لحل تلك الأزمة الإقليمية، مؤكدة أن الحرب في غزة يجب أن تنتهي .. مشيرة إلى أن فرنسا دعت مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار. 

وتابعت قائلة "يجب الضغط من أجل إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والتوصل إلى وقف إطلاق النار الذي يمكن أن يحمي جميع السكان المدنيين".

 

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