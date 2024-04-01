"المشروعات الصغيرة" يطلق مبادرة تشجيع المنتج المصري لبيع منتجات الحرف اليدوية إلكترونيا

قال عمر الصاحي، مدير عام إحدى المنصات الإلكترونية لتجارة التجزئة، إنه تم إطلاق مبادرة “شجع المنتج المصري” بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التابع لوزارة التجارة والصناعة، في إطار المشاركة الحكومية والقطاع الخاص، وذلك في إطار مبادرة للترويج لمنتجات الحرف اليدوية المصرية.

وأضاف أن مبادرة "شجع المنتج المصري" تستهدف مساعدة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في مختلف القطاعات، وتقديم المساعدة للاستمرار والتوسع في عرض منتجاتهم، مؤكدا أن المبادرة تهتم بشكل خاص أيضا بدعم المشروعات الحرفية واليدوية التراثية.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة تشهد تغيرات كبيرة في أسعار السلع والمنتجات، نظرا لأن الظروف الاقتصادية الحالية تشكل سببا رئيسيا فى تلك المتغيرات، وتغير نمط القوى الشرائية للمستهلكين، لافتا إلى أنه من خلال متاجر الأون لاين نحرص على إتاحة حلول دفع مرنة للتخفيف من العبء المادي.

وأضاف أن الدولة تقوم بمجهود لتقديم أسعار منخفضة، لافتا إلى أن المتاجر الإلكترونية تنتهج نفس نهج الحكومة، وتسعى لتقديم العديد من العروض لمختلف المنتجات ذات العلامات التجارية المحلية والعالمية، ونقدم أسعارا تنافسية، إضافة إلى قيمة مضافة من خلال التوصيل السريع والعروض المستمرة وميزة استرجاع سهلة وآمنة.

وأشار إلى أننا نراقب اتجاهات البيع والشراء بشكل دقيق لتقديم توصياتنا للمنتجات وتحديد المنتجات الأكثر طلبًا من قبل العملاء لتوفيرها بكميات مناسبة تُلبي احتياجات جميع شرائح المجتمع.

ولفت إلى أنه بالرغم من تقديم أسعار تنافسية مع توصيل سريع لمئات الآلاف من المنتجات كل يوم، فإننا نواصل البحث عن طرق جديدة لتوفير الوقت والمال للعملاء ونقدم صفقات وكوبونات يوميًا.

ونوه بأننا نحرص على توفير خدمات وأدوات وبرامج وتكنولوجيا حديثة، وهو ما يساعد في التركيز على زيادة وصول منتجات شركائنا من البائعين لعدد أكبر من العملاء، بدلاً من التركيز على إدارة الخدمات والمخازن والمستودعات وخدمة العملاء، والعديد من الجوانب الأخرى التي تستغرق وقتاً طويلاً.

وأوضح أنه توجد استراتيجية خاصة لدعم المنتجات المحلية، وهذا من خلال المبادرة لدعم المنتج المصري عبر واجهة مخصصة للمنتجات المحلية، وانضم إليها 10 آلاف بائع، وحققوا مبيعات لأكثر من 10 ملايين منتج خلال عام 2023، مما ساعد في تنمية مبيعاتهم بنحو 40% خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أن إطلاق حملة “المصري يكسب” التي تهدف لتشجيع المنتج المحلي لتوفير أنواع مختلفة من متطلبات العميل بأسعار تناسب الجميع، وحققت رواجا كبيرا، يؤكد ثقة العملاء في المنتجات المحلية وقدرتها على تلبية احتياجاتهم.

وأشار إلى أن هدفنا الأساسي هو خلق بيئة عمل جاذبة تُحفز نمو العمليات، ونسعى جاهدين لفهم احتياجات البائعين ودعمهم في رحلة أعمالهم، وتحفيزهم المستمر للابتكار في المنتجات للحفاظ على قدرتهم وفرصهم في التنافس، ونُؤكد على التزامنا بتوفير أسعار عادلة للعملاء وزيادة الاختيارات المتاحة لهم، وهذا ما يحقق القيمة المضافة للعملاء.

وأكد ضرورة التركيز على خلق تجربة تسوق جديرة بالثقة كل يوم وذلك بتوفير الخيارات الواسعة لملايين المنتجات المحلية والعالمية والسعي دائماً لمواصلة البحث والابتكار نيابة عن العملاء، لتحقيق القيمة المضافة لاختياراتهم، بالإضافة إلى أسعار تنافسية واقتصادية قدر الإمكان تناسب جميع الشرائح من خلال إطلاق كثير من مواسم عروض التوفير مع إتاحة خيارات الدفع والتوصيل.

ولفت إلى أنه لابد من توفير تجربة تسوق جيدة من خلال حلول دفع مرنة وموثوقة للسداد، لذلك نمتاز بتقديم مجموعة واسعة من حلول الدفع لدعم قطاع كبير من عملائنا، مثل خاصية الدفع عند الاستلام، إلى جانب هذا خاصية "اشتري الآن وادفع لاحقا" وذلك في إطار التزام التزامنا المتواصل بتعزيز تجربة التسوق الإلكتروني للعملاء وتوفير حلول مرنة لسداد المشتريات حيث يمكن للعملاء تقسيط مشترياتهم بدون مقدم على فترات تتراوح ما بين 3 و60 شهراً، بالإضافة لحلول التقسيط بالتعاون مع عدد من البنوك، وذلك في إطار استراتيجية تركز على تقديم تجربة تسوق إلكتروني لتقسيط المنتجات

وأوضح "الصاحى" أنه مع ارتفاع الطلب على المنتجات اون لاين ، فإننا حريصون على توافر منتجاتنا طوال الوقت، لذلك نقوم بالاستثمار في تطوير شبكة محسنّة من المستودعات، حيث تسهم أنظمة إدارة القدرة التخزينية للمراكز اللوجستية وحلول تتبع مسارات التوصيل في حصول العملاء على خدمات أكثر سرعة وكفاءة وراحة وتضمن توافر المنتجات طوال العام.

وتابع “نعتمد على أحدث أنظمة من محطات التوصيل وتقنيات التوجيه والتتبع المبتكرة في مصر بافتتاح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا في مصر، والذي يُعد الأول من نوعه في قارة إفريقيا بسعة تخزينية كبيرة، ويقع في مدينة العاشر من رمضان، كما تعمل الشركة حاليا على زيادة السعة التخزينية لمستودعاتنا في مصر بسعة تخزينية ٦٢ ألف متر مكعب، ليصل إجمالي السعة التخزينية إلى ما يقرب من ١٠٠ ألف متر مكعب، هذا إلى جانب شبكة من 22 محطة توصيل تغطي 25 محافظة في مصر”.