خالد الغندور: حسام حسن لابد أن يذهب إلى إنجلترا لحل خلافه مع صلاح

علق الإعلامي خالد الغندور في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر ببرنامج ملعب أون تايم على أداء المنتخب وأزمة حسام حسن وصلاح .

وقال الغندور:"أحمد الشناوي الأحق بحراسة المنتخب.. وهدفنا الأول في كرواتيا تسلل.. ولازم حسام حسن يروح إنجلترا ويقابل صلاح".

وعلق خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، علي أن محمد مجدي «أفشة»،لاعب النادي الأهلي، غير مؤثر مع منتخب مصر.



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية : "أفشة، مع منتخب مصر غير مؤثر، هو ومحمد شريف»، مضيفًا: «أفشة، ممكن تلاقيه في مباراة الزمالك متفوق، لأن الزمالك يلعب كرة هجومية ولاعبيه غير ملتزمين دفاعيًا، لذلك يجد أفشة، مساحات كبيرة ويستلم الكرة بدون ضغط".