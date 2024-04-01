تحديد مدة غياب أوباما عن الفريق خلال الساعات المقبلة

كشف اللاعب أحمد حسن عن خضوع أوباما لعمليه جراحيه ف الفك خلال الساعات المقبلة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد حسن:"أوباما يخضع لجراحة في الفك وتحديد مدة غيابه خلال الساعات المقبلة".

كشف طبيب نادي الزمالك عن إصابة يوسف أوباما لاعب الزمالك بكسر في أسنانه خلال لقاء فيوتشر، بالكونفدرالية، والتي أدت إلى تبديله.

وأعلن رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك، محمد أسامة، طبيعة الإصابة التي تعرض لها اللاعب يوسف أوباما خلال مباراة مودرن فيوتشر.

وأشار أسامة، في تصريحات أوردها عنه الموقع الرسمي للنادي، اليوم الأحد، إلى أن اللاعب قد تعرض لإصابة بكدمة قوية في الفم تسببت في كسر إحدى أسنانه، وتم الاستقرار على استبداله بعد الإصابة على الفور.