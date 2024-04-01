وزير الري يُناقش الاستعدادات لفترة ذروة الاحتياجات المائية

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم ضرورة التزام كافة إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع بزمام كل إدارة لضمان حصول كافة المنتفعين على حصتهم من مياه الري مع ترشيد الاستخدامات المائية على كل ترعة مع ربط التزام كل إدارة بتطبيق هذه المناوبات بصرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع عدد من قيادات الوزارة؛ لبحث موقف استعدادات أجهزة الوزارة لفترة أقصى الاحتياجات المائية، واستعراض تقارير مرور مسئولي قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري على أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات، وخطة الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية لأعمال تطهيرات الترع، وخطة هيئة الصرف لتطهيرات المصارف الزراعية وشبكات الصرف المغطى، وتقارير مرور مهندسي الإدارة المركزية لتوزيع المياه على العديد من المواقع الحرجة، وخطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لصيانة المحطات.

كما تم خلال الاجتماع عرض الموقف المائي الحالي بالمحافظات، ووجه الوزير بالالتزام بالحصص المائية المحددة لكل إدارة ري وعدم تجاوز هذه الحصة؛ لمنع التأثير على حصص الإدارات الأخرى، مع العمل على ترشيد التصرفات المائية.

وتم عرض موقف شكاوى الخط الساخن بقطاع الري والشكاوى التي ترد لقطاع التفتيش الفني والمالي والإداري خلال مارس الماضي، وما تم اتخاذه تجاهها من إجراءات، حيث وجه الوزير بضرورة التعامل الفوري مع كافة الشكاوى التي ترد للوزارة وحسمها طبقًا للوائح والقوانين المنظمة.

إدارة توزيع المياه على زمامات الإدارة العامة

كما تم عرض نتائج مرور مسئولي إدارة توزيع المياه على زمامات الإدارة العامة لري شرق المنيا والإدارة العامة لري بني سويف، حيث تم التنبيه بضرورة الإلتزام التام بتطبيق المناوبات، والمرور على زمام الإدارة العامة لري سوهاج، حيث تبين التزام الإدارة بتطبيق المناوبات المقررة.

وتم المرور على زمام الإدارة العامة لري زفتى، حيث تم التنبيه على ضرورة الالتزام التام بتطبيق المناوبات وسرعة الانتهاء من تطهيرات الترع وصيانة البوابات وتدقيق المناسيب المُبلغة للإدارة المركزية لتوزيع المياه، والمرور على الرياح التوفيقي وبحر مويس وترعة أبودياب الأعلى بزمام الإدارات العامة لري القليوبية وشرق الشرقية وغرب الشرقية وغرب البحيرة والمنوفية.

كما تم عرض موقف التطهيرات الجارية بكافة المحافظات، حيث شدد الوزير على سرعة إتمام أعمال تطهيرات الترع مع التركيز على النقاط الساخنة بالإدارات العامة للري (بحور قوته، وقارون، ويوسف، ووهبي والجمهورية بمحافظة الفيوم - ترع البوهية والمنصورية وبحر طناح والبحر الصغير وبحر شبين ومنطقة قلابشو وزيان بمحافظة الدقهلية - ترع الساحل والعطف وقناة طنطا الملاحية والقاصد والباجورية والقضابة بمحافظة الغربية - بحر شبين وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية - ترع بورسعيد والمنايف والسويس والاسماعيلية بمحافظات القناة).

وأكد وزير الري سرعة الانتهاء من أعمال التطهيرات بترع (الإسماعيلية، وكشمير اليمنى، وكشمير اليسرى، والمنايل، وبحر السنيتي، وقها والقشيش) بمحافظة القليوبية، ومصارف البطين والعبيدي ومرجا بمحافظة الدقهلية، ومصارف البربا وعبد الله والمحيط وكبكب ومحيط بني مزار ودير السنقورية وكوم مطاى والجرنوس وبني صالح بمحافظة المنيا.

وتم أيضًا عرض موقف الصيانة الجارية بمحطة البطس القديمة وإجراءات توريد قطع الغيار للمحطة الواقعة بمحافظة الفيوم، وأعمال متابعة الموقف التشغيلي لمحطة البطس الجديدة والتي تم استلامها ابتدائيًا، وأعمال توريد وتركيب ماكينة تنظيف شبك الأعشاب بمحطة البطس الجديدة وموقف وحدات الرفع بمحطة اهناسيا حيث تم تدعيم المحطة بوحدتي الطوارئ الإضافية.

وجاري عمل التجهيزات الكهربائية اللازمة لوحدات الطوارئ بمعرفه المعمل الهندسي بالمصلحة، وأعمال صيانة محطة قلابشو بالدقهلية، ومحطة العطف بالبحيرة، ومحطة الشلوفة بالسويس، ومحطات وادي النقرة بأسوان، ووجه الوزير باستمرار متابعة أعمال صيانة المحطات لضمان جاهزيتها خلال فترة أقصى الاحتياجات.

كما تم عرض الموقف التنفيذي لأعمال إحلال 976 بوابة منها 174 بوابة مستهدف الانتهاء منهل كأولوية أولى، والتي يتم تأهيلها عن طريق التشغيل الذاتي بفنيين إدارة الصيانة الوقائية أو من خلال التعاقد مع عدد من الشركات المتخصصة.

وتم عرض أعمال صيانة محطات الخلط الوسيط والمغذيات الواقعة تحت إشراف قطاع الرى بإجمالي 490 محطة خلط موزعة على 26 إدارة ري، حيث شدد الوزير على سرعة صيانة محطات الخلط لضمان جاهزية كافة المحطات قبل فترة أقصى الاحتياجات، وخاصة إصلاح جميع وحدات طلمبات محطات الخلط الوسيط ببني سويف في أسرع وقت.