عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

صدى البلد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام.

وكتب "شوبير"، من خلال حسابه الشخصي "إكس"، "بالنسبة لمباراتي الأهلي والزمالك الاقتراح كالتالي مباراة الزمالك والاهلي تقام في الرياض، ومباراة الاهلي والزمالك تقام في جدة وجارٍ التنسيق والقرار قريبا جدا طبعا باتكلم عن الدورى العام ".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، في نهائي كأس مصر، قد أقيمت بالسعودية، وانتهت بانتصار الأهلي بهدفين دون رد على حساب الزمالك، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك مع اقتراب العيد

2600 جنيه| الذهب يخالف التوقعات مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

نزلت 20 جنيهًا.. انخفاض حاد فى أسعار الدواجن قبل العيد بأيام

أولها 10 إبريل| مفاجأة في عدد أيام إجازة عيد الفطر.. العطلات الرسمية المتبقية

190 جنيها| هبوط مفاجئ بأسعار اللحوم اليوم 1 إبريل وهذا أرخص مكان للشراء

بيان مفاجئ من الشركة.. إيسترن كومباني تصدم المدخنين بأسعار السجائر بجميع الأنواع

الحكومة تعلن انخفاض أسعار الدواجن والبيض

صاحبتي عرفتني على سكة الرجالة| تفاصيل اعترافات "منة" المتهمة في قضية اللواء اليمني

ترشيحاتنا

عاجل.. الأهلي يحسم موقفه من إقامة مباراتي القمة في السعودية

أول تعليق من سوريا على استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق

شوقي علام: الرسول نهانا عن الكبر وأمرنا بالتعامل ببساطة مع سائر الناس

الفرق بين صلاة التهجد وقيام الليل.. اعرف وقتهما وعدد ركعاتهما

تعرف على ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر بعد قليل

للقطاعين العام والخاص .. عدد أيام إجازة عيد الفطر 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عباية لافتة.. مي عمر تبهر المتابعين على إنستجرام

هيفاء وهبي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة للجدل.. سعرها مفاجأة

بالأسود الجريء.. لاميتا فرنجية تشعل الـ سوشيال ميديا

شعر كنيش ولحية غريبة| صورة لمحمد هنيدي من المستشفى تكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو

ضرب وشد شعر.. تفاصيل مشاجرة فتيات التجمع الخامس.. فيديوجراف

سوشي ودوناتس.. أغرب ما يوزع على الصائمين وقت الإفطار في المعادي

شفت كوابيس .. أسماء جلال تكشف معاناتها فى كواليس مسلسل "أشغال شقة"

تفاصيل جلسة حلف اليمين.. النواب يستعد لتنصيب السيسي رئيسا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الجندى

محمد الجندي يكتب: كيف تتحكم أمريكا في دول العالم بالدولار؟

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الهُوية الصحية

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نعمة الأڤوكاتو

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: نتنياهو يبحث عن الفوضى

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: يوم الأرض الفلسطيني.. وحق العودة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحشاشون الجدد

احمد قنديل

أحمد قنديل يكتب: الجمهورية الجديدة.. مفهوم بناء ومحاور إنطلاق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مع السيسي نكمل المشوار

اﻟﻤﺰﻳﺪ