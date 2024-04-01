شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن إقامة مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري العام.

وكتب "شوبير"، من خلال حسابه الشخصي "إكس"، "بالنسبة لمباراتي الأهلي والزمالك الاقتراح كالتالي مباراة الزمالك والاهلي تقام في الرياض، ومباراة الاهلي والزمالك تقام في جدة وجارٍ التنسيق والقرار قريبا جدا طبعا باتكلم عن الدورى العام ".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، يوم 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وكانت آخر مواجهة قد جمعت بين الفريقين، في نهائي كأس مصر، قد أقيمت بالسعودية، وانتهت بانتصار الأهلي بهدفين دون رد على حساب الزمالك، سجلهما إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.