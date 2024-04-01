الأهالي بالمراكب على الأراضي الزراعية.. مشهد مأساوي بعد انهيار جسر ترعة السويس

أسفر حادث انهيار جزء من جسر ترعة الإسماعيلية عن تدمير آلاف الأفدنة الزراعية المثمرة بأنواع الفواكه والمحاصيل الزراعية المختلفة أبرزها المانجا الاسمعلاوي والفراولة والقمح.



ورصد الموقع من خلال بث مباشر معاناة الأهالي واستخدامهم مراكب صيد للمرور علي أراضيهم الزراعية التي غطتها المياه لرصد خسائرهم.

وصف محمود حسان أحد المتضررين الحادث بالمأساوي، خاصة بعد فقده مئات الأفدنة الزراعية المثمرة وضياع المحصول.

وطالب محمود الأجهزة المعنية بتمهيد الطريق بين بري العزبة تسهيلا للسيارات والمواطنين.

وكشفت مصادر رسمية القبض علي مزارع لاتهامه بالتسبب في واقعة انهيار جسر ترعة السويس وغرق وانهيار عدد من المنازل بعزبة الكبانية بقرية عين غصين بالإسماعيلية.

كما كشفت المصادر، أسباب انهيار جسر ترعة الإسماعيلية حسب التحقيقات الأولية.

وقالت المصادر، إن مواطنا حاول الحصول علي وصلة غير شرعية من ترعة الإسماعيلية تسببت في وقوع الحادث بسبب قدم الجسر الذي أدي إلى تسرب المياه إلى محيط وداخل أكثر من 100 فدان داخل العزبة وتدمير آلاف الأفدنة الزراعية.



وشهدت عزبة الكوباينة في منطقو عين غصين بمحافظة الإسماعيليه انهيار جزئي بالبر الأيمن بجسر جانبي بترعة السويس، مما أسفر عن ارتفاع منسوب المياه بعدد من الأراضي الزراعية ووصولها المنازل المحيطة لها.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت شرطه النجدة اخطار يفيد بانهيار جزئي في ترعه السويس بعزبه الكوباينه التابعه لمنطقة عين غصين بمحافظة الإسماعيلية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية وقيادات محافظة الإسماعيلية إلى مكان الانهيار.

وأوضحت المصادر وقوع انهيار جزئي بالبر الأيمن لجسر جانبي بترعة السويس القادمة من قرية نفيشة في اتجاه محافظة السويس وذلك منطقة الكيلو 10 أمام عزبه الكوبانيه بقرية عين غصين بدائره مركز ومدينة الإسماعيلية.

أسفر الانهيار عن وصول المياه بارتفاع 50 سم الى مساحه 50 فدان بعزبه الكوبانيه و٤ منازل ريفية داخل الأرض الزراعية ووصول المياه لمحيط 100 منزل بعزبه ابو سميحة.

تم غلق المياه عن الترعة وجار احتواء الموقف وغلق منطقه انهيار الجسر بمعرفة المحافظة ومديرية الري.

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