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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ كفرالشيخ : تسليم 25 مشروعا للمستفيدين من تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية

صدى البلد

أعلن محافظ كفرالشيخ جمال نورالدين، اليوم الإثنين، عن تسليم 25 مشروعاً صغيراً للمستفيدين من مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في منطقة مطوبس بشمال المحافظة، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير.


وأوضح محافظ كفرالشيخ، فى بيان ، أنه تم توزيع 25 مشروعاً صغيراً دعماً للأسر الأولي بالرعاية بمناطق شمال المحافظة بهدف دعم الأسر الأولي بالرعاية في مواجهة آثار التغيرات المناخية، من خلال تمكينهم اقتصادياً خلال من تنفيذ مشاريع صغيرة لزيادة الدخل، وتحسين مستوى معيشة المستفيدين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم التنمية المستدامة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.


أكد محافظ كفر الشيخ، على أهمية المشروع في دعم المجتمعات المحلية ومساعدتها على التكيف مع آثار التغيرات المناخية، مقدمًا الشكر لجمعية مصر الخير على تعاونها في تنفيذ المشروع، داعيًا المستفيدين إلى تعظيم استغلال إمكانيات المشروعات بالشكل الأمثل لتوفير حياة كريمة لهم وأسرهم.

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