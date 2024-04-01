كشافو الأهلي في رحلة جديدة للبحث عن المواهب الإفريقية

في رحلة جديدة لهاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالأهلي، للبحث عن المواهب بالقارة الأفريقية، تواجد رمزي بجانب عدد من مسؤولي الأهلي في نيجيريا، بحثا عن مواهب جديدة لضمها للفريق الأحمر.

وسافر رمزي من قبل في جولة لغانا، وضم الأهلي لاعبين بعدها، هما ريندروف سارباه قلب الدفاع المتواجد بقطاع الناشئين حاليا، وصامويل أوبونج رأس الحربة الذي تمت إعارته لفريق الاتصالات.

ويسعى الأهلي من خلال هذه التجربة لاستقطاب المواهب في سن مبكرة، للاستفادة منها.

ومن المقرر أن يخضع عدد من العناصر المميزة التي يقع عليها الاختيار، للمعايشة في الأهلي، قبل التعاقد معها، على غرار ما حدث بعد رحلة غانا.