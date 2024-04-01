سموحة يستغل تأجيل لقاء الإسماعيلي في إعادة تجهيز لاعبيه وتصحيح الأخطاء

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة استعداداته تأهبا لملاقاة نظيره فريق الإسماعيلي المقرر إقامتها الأربعاء المقبل على ملعب ستاد الإسماعيلية ضمن لقاءات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.



وحرص المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة ، أحمد سامي ، علي استغلال فترة تأجيل مباراة الدراويش في اعادة تجهيز اللاعبين وتصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الفريق السكندري في التجارب الودية خلال فترة توقف الدوري.



كانت رابطة الأندية المصرية المحترفة قررت في وقت سابق تأجيل لقاءات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز لمدة 3 ايام .



وفي سياق متصل أقترب النيجيري جونيور اجايي مهاجم سموحة من العودة لقائمة الفريق السكندري بعد فترة غياب طويل بسبب الإصابة.



يذكر أن فريق سموحة يحتل المركز السابع بجدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

