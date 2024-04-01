محافظ الدقهلية: جامعة المنصورة عريقة لا تبخل على أحد بعلمها وخدماتها

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار أن جامعة المنصورة جامعة عريقة لا تبخل على أحد بعلمها وخدماتها وهذا ما نعهده منها دوما من أجل خدمة أبناء الدقهلية ، وهناك تعاون مثمر مع جميع أجهزة الدولة لتقديم كافة الخدمات في جميع القطاعات الخدمية.



جاء ذلك خلال حضور المحافظ يرافقه الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم، الاثنين، فعاليات ختام البرنامج التدريبي لرفع كفاءة وتأهيل الأطباء لتولي المناصب القيادية والإدارية بالمستشفيات والإدارات الصحية خلال الفترة من 16 مارس ويستمر حتى الأول من أبريل ٢٠٢٤ وتم تكريم المدربين المشاركين في الدورة من أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة والمتدربين من الأطباء والمنسقين للدورة.



أوضح المحافظ - خلال كلمته - بأن الهدف من هذا البرنامج التدريبي هو رفع كفاءة الأطباء وانتقاء افضل الأطباء المتميزين لتولي المناصب القيادية والإدارية بجميع المستشفيات والادارات الصحية بالدقهلية للنهوض بالمنظومة الطبية لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



أكد الدكتور شريف خاطر علي أن مشاركة الجامعة في برنامج المحافظة التدريبي لتأهيل الكوادر الطبية تأتي من مُنطلق إيمان الجامعة بدورها المنوط بتطوير المنظومة الصحية و الاهتمام بصحة المواطن، و المساهمة فى إعداد كوادر قيادية شابة قادرة على تحمل المسئولية، لقيادة المنظومة الصحية بالدقهلية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواكبة توجه الجمهورية الجديدة، وأولوية الاهتمام بصحة المواطن، وتماشيا مع إستراتيجية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي، و رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس جامعة المنصورة بالتعاون الوثيق بين الجامعة والمحافظة في كافة المجالات وعلى رأسها المجال الطبي، والذي يعكس مدى التكامل والتنسيق بين الجانبين، لتظل دائما المنصورة عاصمة الطب فى مصر، مشيرًا إلى وضع كافة إمكانات الجامعة المتاحة في دعم برامج التدريب المختلفة التي تواكب التطورات الحديثة والتحول الرقمي للخدمات الطبية في سبيل الارتقاء بالمنظومة الطبية، و تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.