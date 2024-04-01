خلال حفلها السنوي.. وزير الرياضة يشهد تكريم جمعية اللاعبين المحترفين لرموز الكرة

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تكريم رموز الكرة خلال الاحتفال السنوي الذي أقامته جمعية اللاعبين المحترفين، برئاسة الكابتن مجدى عبد الغنى.



حضر الحفل جمال علام رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ومجلس ادارة الاتحاد ولفيف من رموز كرة القدم والإعلاميين، والشخصيات العامة.

وقام الدكتور أشرف صبحي ومجدي عبد الغنى بتكريم عدد من رموز الكرة المصرية تقديراً لمساهماتهم المتميزة في تاريخ الرياضة المصرية.

ومن بين المكرمين الكابتن حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك واستلم التكريم نيابة عنه حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، تكريم المرحوم حسني العقبي وتسلمه احمد حسني العقبي، وتكريم الكابتن مدحت شلبي، والمحاسب طارق السعيد رئيس مجلس إدارة نادي الترسانة، والكابتن ربيع ياسين، والكابتن هشام يكن.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن سعادته بحضور هذا الحفل الذي يجمع رموز الكرة المصرية، مؤكدًاً على دعمه الكامل للجمعية ولجميع اللاعبين المحترفين.

ومن جانبه، أشاد مجدي عبد الغنى بدور وزارة الشباب والرياضة في دعم الرياضة المصرية، مؤكدًا على أن تكريم رموز الكرة هو واجب وطني تقديرًا لمساهماتهم في إسعاد الشعب المصري.

وزي

وزير1

وزير2

وزير3

وزير4

وزير5

وزير6