"القومية للموسيقى العربية" تقدم باقة من روائع التراث على مسرح الجمهورية .. الخميس

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، أمسية فنية، تحييها الفرقة القومية للموسيقى العربية، بقيادة المايسترو حازم القصبجي، وذلك في التاسعة والنصف مساء يوم الخميس المقبل على مسرح الجمهورية.

ذكرت دار الأوبرا المصرية - في بيان اليوم، الاثنين، أن الأمسية تأتي في إطار حرص وزارة الثقافة على استمرار صون الهوية الفنية، ويتضمن برنامج الحفل تقديم مختارات من المؤلفات الغنائية التي ظهرت خلال زمن الفن الجميل.



ونوهت الأوبرا إلى أن الفرقة القومية العربية للموسيقى تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقي والغنائي العربي، وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على تراثنا الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.