مران الأهلي| إجراء جديد بشأن ياسر إبراهيم بعد إصابته

واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.‏

وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.‏

وأشار إلى أن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة ‏القادمة.‏

وعاد الفريق لاستئناف تدريباته، بعد أن منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مباراة الذهاب التي أقيمت مساء الجمعة في العاصمة ‏التنزانية دار السلام.‏