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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي: محمد الشناوي عاد من ألمانيا ويواصل برنامجه التأهيلي

حارس مرمى الأهلي
حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي

عاد محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعد أن خاض مرحلة من العلاج الطبيعي في ‏ألمانيا بسبب إصابته في الكتف.‏
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، أن الشناوي سوف يواصل برنامج التأهيل بداية من الغد، بعد الاطمئنان على سير البرنامج الذي يؤديه ‏بالتنسيق مع الخبير الذي أجرى له جراحة الكتف في وقت سابق.
وأوضح أن حالة الشناوي مطمئنة للغاية، ويتقدم بشكل مستمر في تنفيذ مراحل العلاج، تمهيدًا للعودة إلى التدريبات الجماعية.‏
وكان الشناوي قد خضع لجراحة في الكتف بألمانيا، بعد أن تعرض للإصابة خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية ‏الماضية.‏
فيما واصل ياسر إبراهيم، مدافع الفريق تدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم.
وأكد الدكتور أحمد جاب الله، أن ياسر إبراهيم سوف يجري أشعة جديدة خلال الساعات القادمة، لمتابعة تقدمه في برنامج العلاج الطبيعي ‏من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الخلفية.‏
وأشار إلى أن اللاعب قريب من بدء المرحلة الأخيرة في برنامج العلاج قبل العودة بشكل تدريجي للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة ‏القادمة.‏
وبدأ أليو ديانج، لاعب وسط الاهلي مرحلة جديدة من برنامج التأهيل البدني الذي يؤديه، تمهيدا للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال ‏الفترة القادمة.‏
وأوضح طبيب الفريق، أن ديانج يسير بشكل منتظم في تنفيذ فقرات برنامج التأهيل، ويخضع لفحوصات طبية مستمرة لتجهيزه بالشكل ‏المناسب.‏
وأدى اللاعب فقرات جري حول الملعب، ضمن برنامج العلاج الذي يخضع له عقب جراحة ناجحة أجراها في النمسا لاستئصال جزء من غضروف ‏الركبة.‏

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