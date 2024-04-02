أمريكا: إسرائيل ستأخذ مخاوفنا حول الهجوم على رفح في الاعتبار

أعلن البيت الأبيض أنه عبر لإسرائيل عن قلقه بشأن الهجوم الذي يعتزم جيشها شنه على مدينة رفح الفلسطينية، مشيرا إلى أن إسرائيل وافقت على "أن تأخذ هذه المخاوف في الاعتبار".

وقال البيت الأبيض في بيان، أوردته قناة "الحرة" الفضائية، إنه خلال اجتماع أمريكي-إسرائيلي رفيع المستوى عقد عبر الفيديو وحضره عن الجانب الأمريكي وزير الخارجية أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان "أعرب الجانب الأمريكي عن قلقه إزاء خطط عمل عديدة في رفح الفلسطينية"، لافتا إلى أن "الجانب الإسرائيلي وافق على أخذ هذه المخاوف في الاعتبار وإجراء مناقشات متابعة".

زامن ذلك، مع إعلان مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اغتالت فريقا أجنبيا من جنسيات بريطانية وبولندية وأسترالية وآخر مجهول الهوية وسائقهم الفلسطيني.

وأدان المكتب - في بيان صحفي -جريمة اغتيال الفريق الإغاثي ودعا المنظمات الدولية إلى إدانتها وتحميل إسرائيل المسؤولية كاملة.

وشدد المكتب على ضرورة أن تتوقف حرب الإبادة على غزة التي تشنها إسرائيل بأسلحة دول أجنبية.

وأفادت مصادر في قطاع الدفاع المدني بأن قوات الاحتلال قصفت السيارة التي كان يستقلها الفريق الأجنبي على طريق البحر غرب مدينة دير البلح، ما أدى لاستشهاد أربعة من العاملين في منظمات دولية.

واستشهد طفل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت مسجد البشير في منطقة الحكر بدير البلح.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 32,845 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى 75,392 مصابا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.