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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة.. وأغنية جديدة لدوللي شاهين باسمها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن دوللي شاهين ولقاء الخميسي:

 

 

ست البنات.. دوللي شاهين تستعد لطرح أغنية جديدة

انتهت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، من تصوير كليب جديد باللهجة المصرية، يحمل اسم " دوللي ست البنات


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بنطلون مقلوب.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة

ظهرت الفنان لقاء الخميسي بإطلالة غريبة بعد ظهرت وهى ترتدي بنطلون مقلوب وهو ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا .

لقاء الخميسي

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