أخبار الفن.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة.. وأغنية جديدة لدوللي شاهين باسمها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن دوللي شاهين ولقاء الخميسي:
ست البنات.. دوللي شاهين تستعد لطرح أغنية جديدة
انتهت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، من تصوير كليب جديد باللهجة المصرية، يحمل اسم " دوللي ست البنات
في ذكرى ميلاد حسن أبو السعود.. تعرف على أبرز أعماله ومحطاته
يحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار حسن ابو السعود ، والذي قدم اعمالا هامة .
ماجد الكدواني يحكي عن الشخصية التي جعلته يذهب لطبيب نفسي|فيديو
حل الفنان ماجد الكدواني ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.
بنطلون مقلوب.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة
ظهرت الفنان لقاء الخميسي بإطلالة غريبة بعد ظهرت وهى ترتدي بنطلون مقلوب وهو ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا .