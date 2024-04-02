أخبار الفن.. لقاء الخميسي تثير الجدل بصورة غريبة.. وأغنية جديدة لدوللي شاهين باسمها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد الفن بموقع صدي البلد العديد من الاخبار العالمية والمحلية الهامه عن دوللي شاهين ولقاء الخميسي:

انتهت المطربة اللبنانية دوللي شاهين، من تصوير كليب جديد باللهجة المصرية، يحمل اسم " دوللي ست البنات

يحل اليوم ذكرى ميلاد الموسيقار حسن ابو السعود ، والذي قدم اعمالا هامة .

حل الفنان ماجد الكدواني ضيفا على بودكاست BigTime، مع الإعلامي عمرو أديب والمطربة أصالة وكشف العديد من الأسرار عن حياته.

ظهرت الفنان لقاء الخميسي بإطلالة غريبة بعد ظهرت وهى ترتدي بنطلون مقلوب وهو ما أثار جدلا واسعا على السوشيال ميديا .