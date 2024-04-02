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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بتكوين تواصل تقلباتها.. وتتراجع إلى ما دون الـ 69 ألف دولار

صدى البلد

تراجعت أسعار العملات المشفرة مع استمرار التقلبات الحادة لسوق الأصول المشفرة تزامناً مع اقتراب حدث تنصيف معدل تعدين البتكوين المتوقع خلال فترة ما بين شهري أبريل ومايو تقريباً.

وبعد رحلة الصعود الكبير وتجاوزها سعر الـ70 ألفاً، هبطت رائدة العملات المشفرة البتكوين بنسبة 2.92% إلى 68955.92 دولار، وتراجعت الإيثيريوم 2.85% إلى 3533.35 دولار، بينما انخفضت الريبل 3.20% إلى 60.79 سنت.


وحسب مزودة بيانات قطاع الأصول المشفرة "كايكو"، زاد المؤشر السنوي لتقلبات البتكوين على مدار 30 يوماً إلى قرابة 60% في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 10% فقط بالنسبة للإيثيريوم، ليسجل الفارق بين تقلبات العملتين أعلى مستوى له خلال عام على الأقل.

وتحول فارق التقلبات بين العملتين المشفرتين الأكبر من حيث القيمة السوقية إلى النطاق الموجب بعد أسابيع من موافقة السلطات الأميركية على إطلاق صناديق البتكوين المتداولة في البورصة.

 ويرجح الخبراء أن زيادة تقلبات البتكوين في الوقت الراهن تعود إلى ترقب المستثمرين حدث تنصيف معدل التعدين.

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