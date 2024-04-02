الأوقاف بالربع الأول للعام الجاري.. خطة دعوية وقرآنية غير مسبوقة خلال شهر رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف عن عدد من الإنجازات التي تحققت خلال الربع الأول من عام 2024، والتي كان من بينها مجال التدريب والتثقيف، حيث نفذت وزارة الأوقاف ( 92 ) برنامجًا تدريبيًّا تأهيليًّا ومتخصصًا، لأكثر من ( 6517 ) إمامًا وواعظة وإداريًّا، شملت دورات دولية، حيث عقدت الدورة الدولية السادسة لأعضاء اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي والمنسقين الإعلاميين بالمديريات الإقليمية، في الفترة من 2/ 3/ 2024م حتى 7/ 3/ 2024.



وعن الدورات الداخلية عقدت الأوقاف الدورة المتكاملة للدفعة الثامنة من الأئمة والواعظات (المكون الثقافي) بأكاديمية الأوقاف الدولية، وعددهم (68) إمامًا وواعظة، في الفترة من 26/ 2/ 2024 حتى 28/ 2/ 2024، بالإضافة إلى 6 دورات لـ(86) متدربًا في مجال الحاسب الآلي، ليصل إجمالي الحاصلين على شهادة (ICDL) من أكاديمية الأوقاف الدولية (1581) إمامًا وواعظة وإداريًّا ، كما تم عقد دورة (سفراء وطن) للأئمة والقراء الموفدين خلال شهر رمضان 1445هــ، لعدد (84) إمامًا، بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 5 إلى 6 مارس 2024، وعقد الدورة السادسة (قادة فكر) لـ (100) إمام وواعظ بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 5 إلى 16 يناير 2024.



وأوضحت الوزارة أنه تم عقد دورة (رائدات فكر) لـ (30) واعظة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2024، وعقد دورة عالية المستوى لـ (25) إمامًا بأكاديمية الشرطة، في الفترة من 14 إلى 18 يناير 2024.



وأشارت الأوقاف إلى أنه تم عقد (8) دورات بمركز التدريب الرئيسي بمسجد النور بالعباسية لـ (575) مفتشًا وإمامًا وإداريًّا، و(4) دورات عن بُعد لـ (283) إمامًا وواعظة وخطيب مكافأة، و(21) دورة في اللغة العربية بالتعاون مع الجامعات المصرية، ولـ (1050) إمامًا وواعظة، و(36) دورة ضمن برنامج دورات اليوم الواحد بالمديريات الإقليمية في الدعوة الإلكترونية وفقه الصيام لـ (3552) إمامًا وواعظة.



كما تم عقد معسكرين تثقيفيين أحدهما للأئمة والواعظات بمديريتي أوقاف الإسكندرية والبحيرة لـ (150) إمامًا وواعظة، والثاني للطلبة الوافدين لعدد (50) طالبة بمعسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، فضلا عن عقد (9) دورات في التوعية بالقضية السكانية وتنظيم النسل لـ(450) إمامًا وواعظة.



أما في مجال الدعوة والقوافل الدعوية، فسيرت وزارة الأوقاف ( 144 ) قافلة دعوية خلال الربع الأول من 2024، حيث تم تسيير (12) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف -ووزارة الأوقاف- ودار الإفتاء المصرية) إلى منطقتي رفح والشيخ زويد بمديرية أوقاف شمال سيناء من يناير وحتى مارس 2024.



كما تم تسيير(32) قافلة مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف بمديريات: (شمال سيناء، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية، وجنوب سيناء، وأسيوط، وسوهاج، والأقصر، والبحر الأحمر، والقليوبية، والدقهلية، وقنا، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنوفية، وبني سويف، وأسوان، والسويس، والغربية، ودمياط الوادي الجديد، والفيوم)، وتسيير ( 100) قافلة دعوية على مستوى المديريات الإقليمية.



وفيما يتعلق بالأسابيع الدعوية والثقافية، تم تنفيذ (762) أسبوعًا ثقافيًّا، حيث يتم تنفيذ الأسبوع الثقافي من الأحد إلى الثلاثاء من كل أسبوع بالمساجد الكبرى بالقاهرة الكبرى والمديريات الإقليمية.

كما تم تنفيذ (1676) مجلس إقراء وندوة علمية على مستوى الجمهورية، ضمن مجالس الإقراء والندوات العلمية، وبشأن، مجالس الإفتاء وندوات التثقيف الفقهي تم تنفيذ (831) من مجالس إفتاء الواعظات وندوات التثقيف الفقهي، بواقع (480) ندوة إفتاء وتثقيف فقهي، و(351) مجلس إفتاء للواعظات على مستوى الجمهورية.



وفيما يتعلق بالمنبر الثابت تم تنفيذ نحو (17000) درس من برنامج المنبر الثابت، وذلك بعدد (1119) مسجدًا على مستوى الجمهورية، وبالنسبة للدروس المنهجية، تم تنفيذ (13080) درسا منهجيا، بواقع (12000) درس من الدروس المنهجية للأئمة، وذلك بعدد (1000) مسجد على مستوى الجمهورية، و(1080) درسًا من الدروس المنهجية للواعظات، وذلك بعدد (90) مسجدًا على مستوى الجمهورية.



وبشأن مجالس مساجد الأعلام الدينية والعلمية، تم تنفيذ (39) ندوة علمية بمساجد (الإمام الشافعي بالقاهرة، المسجد الكبير بقليوب "الإمام شهاب الدين القليوبي"، مسجد الإمام السيوطي "رحمه الله" بأسيوط )، وعن البرنامج التثقيفي تم تنفيذ البرنامج التثقيفي للطفل بعدد (13573) مسجدا على مستوى الجمهورية وذلك كل خميس، وعن الندوات المشتركة مع الإعلام، تم تنفيذ (26) ندوة مشتركة، بواقع تنفيذ (14) ندوة من ندوات عقيدتي بالتعاون مع صحيفة الجمهورية وتنفيذ (12) ندوة للرأي بالتعاون بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام، وتذاع على قناة النيل الثقافية يوم الثلاثاء من كل أسبوع.



وعن الندوات العامة، تم تنفيذ ندوات علمية بعنوان فضائل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم) بعدد (2866) ندوة على مستوى الجمهورية، وتنفيذ (1444) ندوة علمية بعنوان: "الإسراء والمعراج دروس وعبر"، وتم تنفيذ (1444) ندوة علمية بعنوان "فضائل الذكر وآدابه"، وتنفيذ البرنامج الدعوي مجالس العلم والذكر بعدد ( 14444 ) يوم الخميس من كل أسبوع، وتنفيذ (3200) خاطرة دعوية للواعظات خلال شهر رمضان المبارك، فيما يتم تنفيذ الملتقى الفكري للواعظات يوميا، والملتقى الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة والمديريات الإقليمية المختلفة، وتنفيذ الملتقى الفكري لأساتذة جامعة الأزهر الشريف والأئمة، الملتقى الرئيسي بمسجد الحسين والباقي بالمديريات الإقليمية، وتنفيذ الندوات الشهرية الكبرى وتتضمن موضوعات مختلفة بعدد (80) ندوة.



وعن اعتماد الخطباء والواعظات، تم اعتماد ( 695) خطيب مكافأة، و(102) واعظة.



أما فيما يتعلق بالخطة الدعوية غير مسبوقة خلال شهر رمضان 1445هــ ، فشملت البرامج الدعوية بالمساجد، عقد ملتقى الفكر الرئيسي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة، يوميًّا بعد صلاة التراويح، عقد ملتقى الفكر بجميع المديريات الإقليمية بمسجد رئيس بكل محافظة، يوميًّا بعد صلاة التراويح، عقد ملتقى الفكر للواعظات الرئيسي بمسجد السيدة نفيسة ( رضي الله عنها ) بالقاهرة عقب صلاة الظهر يوميًّا، بمشاركة واعظات وزارة الأوقاف وواعظات الأزهر الشريف، عقد ملتقى الفكر للواعظات بالمديريات بعدد ( 21 ) مديرية بعد صلاة الظهر، عقد أكثر من ( 30 ) ألف درس يوميًّا خلال شهر رمضان عقب صلاة العصر لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف تناولوا فيها أحكام الصيام وفضائله، ومفطرات الصيام، ورخص ومبيحات الفطر في رمضان، وأحكام زكاة الفطر، وغير ذلك.



كما تم عقد خاطرة التراويح لجميع الأئمة المعينين بالأوقاف، وتم عقد الدرس يوميًا عقب صلاة التراويح بجميع المساجد ما بين (5-7) دقائق، وعقد خاطرة الفجر، يوميًا عقب صلاة الفجر في حدود خمس دقائق، وإقامة صلاة التراويح بجميع مساجد الجمهورية، وإقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ9139 مسجدًا، وسنة الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان بــ5439 مسجدًا، وتمت إقامة (80) ندوة تثقيفية بمراكز الثقافة الإسلامية بالمديريات الإقليمية بالتعاون مع عمداء المراكز، وإقامة (1212) ندوة للناشئة والطفل بجميع المكتبات العامة بالمديريات الإقليمية بحضور عدد من الأئمة والواعظات.

وفيما يتعلق بالبرامج الدعوية الإلكترونية والتلفزيونية والإذاعية، فشملت البرامج التلفزيونية بث مباشر لصلاة التراويح وصلاة التهجد من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة والناس، وبث مباشر لخاطرة التراويح من مسجد الإمام الحسين مع قناة الحياة والناس، برنامج ( دعاء الأنبياء ) مع قناة الناس بمسجد الظاهر بيبرس، برنامج ( الباقيات الصالحات ) مع القناة الثانية، برنامج (الرحمة المهداة) مع قناة النيل للأخبار، وبرنامج ( مجالس التدبر ) مع قناة مصر الزراعية بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

كما تم تنفيذ برنامج (حديث الروح) مع القناة الأولى، وبرنامج ( على خطى عائشة.. رضي الله عنها ) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى، وبرنامج ( صباحنا بالمصري ) بالمسجد الجامع بمدينتي على القناة الأولى، وبرنامج ( سفراء دولة التلاوة حول العالم في شهر رمضان ) مع قناة الناس، وبرنامج ( سفراء الرسول صلى الله عليه وسلم ) يذاع على القناة الأولى، كما تم تقديم الفقرة الدينية باللغات الأجنبية على قناة النيل الدولية، من تقديم أئمة وزارة الأوقاف.

وفيا يتعلق بالبرامج الإذاعية تم تنفيذ خاطرة دعوية، على إذاعة القرآن الكريم، للأستاذ الدكتور/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبرنامج ( مع آيات الله ) مع راديو 9090، وبرامج الدعوة الإلكترونية، برنامج ( تلاوات قرآنية وابتهالات دينية ) لمواقع وصفحات وزارة الأوقاف، وبرنامج ( خواطر رمضانية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة، وبرنامج ( تلاوات قرآنية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة، وبرنامج ( لسان الذاكرين ) بالتنسيق مع موقع فيتو، وبرنامج ( ابتهالات دينية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة، وبرنامج ( فقه المرأة ) مع اليوم السابع وصوت الأمة، برنامج ( أسماء من نور ) مع اليوم السابع وصوت الأمة، وبرنامج ( أدعية ) مع اليوم السابع وصوت الأمة، برنامج ( نصائح للصائمين ) مع موقع صدى البلد الإلكتروني، وبرنامج رمضاني عن الصحابة ( رضي الله عنهم ) مع وكالة أنباء الشرق الأوسط.

أما فيما يتعلق بالمقالات في الصحف والمجلات تم نشر العديد من المقالات والخواطر الدعوية لوزير الأوقاف والأئمة والواعظات في العديد من الصحف.

وفيما يتعلق بالمسابقات التشجيعية تم تنظيم 4 مسابقات، هي مسابقة الأوقاف وإذاعة القرآن الكريم ( المقاصد القرآنية )، مسابقة الأوقاف وصحيفة الجمهورية (مساجد مصر)، مسابقة الأوقاف وصحيفة اللواء الإسلامي، مسابقة الأوقاف وصحيفة عقيدتي.

وبشأن مجال خدمة القرآن الكريم والمسابقات القرآنية حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال الربع الأول من عام 2024م، حيث عقدت وزارة الأوقاف عدد (52655) مقرأة قرآنية خلال الربع الأول من عام 2024، كما تم عقد مجالس الإقراء على كبار القراء وعددها (18) مجلسًا، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء بعد صلاة الفجر، وتم عقد (201) مجلس على مستوى الجمهورية.

أما ما يتعلق بمجال التأليف والترجمة والنشر تم تأليف وترجمة ونشر ( 14 ) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا ليصل إجمالي الكتب التي تم تأليفها وترجمتها إلى ( 484 ) كتابًا مؤلفًا ومترجمًا.

وفيما يتعلق بمجال عمارة المساجد، تم إحلال وتجديد وصيانة وتطوير ( 428 ) مسجدًا ضمن خطة الإحلال والتجديد بتكلفة تقدر بنحو ( 1,358,749,025 ) جنيهًا، منها ( 54 ) مسجدًا من الموارد الذاتية لوزارة الأوقاف، بتكلفة تقدر بنحو ( 195,153,245 ) جنيهًا، و( 373 ) مسجدًا بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة تقدر بنحو ( 1,163,595,780 ) جنيهًا.

وبذلك يكون إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ( 11887 ) مسجدًا، بإجمالي تكلفة تقدر بنحو ( 18 ) مليار جنيه، منها ( 4677 ) مسجدًا بتكلفة بلغت ( 6,161,607,304 ) جنيه بمعرفة الوزارة سواء من موازنتها أم من مواردها الذاتية، بالإضافة إلى نحو ( 7210 ) مساجد تم تنفيذها بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف ومشاركة بعض الوزارات والجهات الوطنية بالدولة بتكلفة تقدر بنحو ( 10,918,930,780 ) جنيهًا.

كما تم فرش ( 808 ) مساجد، بكمية فرش بلغت ( 247529 ) مترًا من السجاد ( المحراب ) الذي ينتجه مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية، بتكلفة بلغت ( 68,070,475 ) جنيهًا، كما حصل ( 58 ) مسجدًا جديدًا على شهادة الاعتماد وضمان الجودة، ليصل إجمالي عدد المساجد ( 406 ) مساجد حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة.

وفيما يتعلق بمجال البر وخدمة المجتمع، تم صرف أكثر من ( 63 ) مليون جنيه، حيث تم صرف( 6,632,812 ) جنيهًا للإعانات وتنفيذ شروط الواقفين المحددة نقدًا وعينًا، و( 10 ) ملايين جنيه من باب القرض الحسن بدون أي مصاريف إدارية، للعاملين بالوزارة والجهات الحكومية الأخرى، وتوزيع ( 320 ) طن سلع غذائية؛ منها 40 طنا لأهالي غزة، من لحوم الأوقاف؛ و( 150 ) طن لحوم ؛ منها ( 10 ) أطنان لأهالي غزة.

وعن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فقد حققت مبيعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية أعلى نسبة مبيعات شهرية لأول مرة على إصدارات المجلس بالمكتبات والمعارض المتنوعة ومعرض القاهرة الدولي رقم ( 55 ) للكتاب، حيث بلغ إجمالي المبيعات حتى الآن في الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 3/ 2024م أكثر من ( 2,5 ) مليون جنيه، وإهداء ( 3 ) مكتبات إلى دول: ( بوليفيا - بنين - جيبوتي ) بإجمالي ( 538 ) كتابًا علميًّا من إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و( 1156 ) منحة دراسية بإجمالي ( 1,642,800 ) جنيه، للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، وعقد ( 17 ) مجلسًا للحديث، بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه ) بالقاهرة.

وفيما يتعلق بهيئة الأوقاف المصرية، فقد حققت ثلاثة أرقام قياسية لإيرادات وأرباح الهيئة في العام المالي الحالي، فقد حققت هيئة الأوقاف أعلى عائد شهري في تاريخ هيئة الأوقاف مارس 2024، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف عن الفترة من 1/ 3/2024م حتى 31/ 3/ 2024م مبلغًا وقدره ( 374,591,015 ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( 67,858,862 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 22.1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023 ، وبزيادة قدرها ( 134,715,498 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 56.2% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

كما حققت هيئة الأوقاف أعلى عائد ربع سنوي عن الفترة من 1/ 1/ 2024م حتى 31/ 3/ 2024م، حيث بلغ إجمالي المتحصلات ( 773,176,746 ) جنيهًا، بزيادة قدرها ( 136,225,854 ) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو ( 21.4% ) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023 ، وبزيادة قدرها ( 244,057,006 ) جنيه، بنسبة تقدر بنحو ( 46.1% ) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021 / 2022.

وحققت هيئة الأوقاف أعلى عائد خلال 9 أشهر، حيث بلغ إجمالي المتحصلات عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 3/ 2024م مبلغًا وقدره ( 1,972,894,308 ) جنيه، بزيادة قدرها (321,033,470) جنيهًا، بنسبة تقدر بنحو (19.4%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022 / 2023، وبزيادة قدرها ( 543,475,308 ) جنيه، بنسبة قدرها (38%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي 2021 / 2022.

أما فيما يخص مستشفى الدعاة، فقد تم علاج (83) حالة من قوائم الانتظار بتكلفة تقدر بنحو مليون وثلاثمائة ألف جنيه، وتم تخرج (16) طالبة من المعهد الفني للتمريض التابع لمستشفى الدعاة.