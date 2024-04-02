الذهب يربح 29 دولاراً في المعاملات الفورية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الثلاثاء، بمكاسب قوية جاوزت 29 دولارا مدعومة بتصريحات جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نهاية الأسبوع الماضي حول مستقبل أسعار الفائدة، قائلاً: "إن صناع السياسات من المرجح أن ينتظروا إلى ما بعد شهر مارس لخفض أسعار الفائدة".

وبحلول الساعة 10:36 صباحاً بتوقيت الإمارات، صعد المعدن الأصفر بنسبة 1.3% أو ما يعادل 29.28 دولار ليصل إلى 2262.36 للأونصة.

وزادت عقود الذهب، تسليم أبريل 2024 بنسبة 2% أو ما يعادل 44.75 دولار لتصل إلى 2282.95 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، نمت الفضة بنسبة 1.73% إلى 25.34 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاديوم 1% إلى 10.28 دولار، وزاد البلاتين بنحو 0.32% إلى 925.35 دولار.