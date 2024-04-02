الآيس السبب | حبس عاطل بتهمة الإتجار في مخدرات بكرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة، بحبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لحيازته مخدر الآيس للاتجار به في كرداسة.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته 19 كيسًا من مخدر الآيس، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، كما طلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من مخدر الآيس، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل في كرداسة لحيازته كمية من مخدر الآيس بقصد الاتجار.

وبإجراء التحريات، تبين أن المتهم ضبط بحوزته على مخدر الآيس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.