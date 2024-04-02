السيطرة على حريق شب فى عقار مكون من 5 طوابق بالقليوبية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق شب في محل بعقار مكون من 5 ادوار بمنطقة ميت نما دون خسائر في الأرواح أو إصايات تحرر محضر بالواقعة.

وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق ومعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.



تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا من الأهالي بنشوب حريق في عقار مكون من 5 أدوار وانتقلت أجهزة الحماية المدنية حيث تم الدفع بسيارتي اطفاء.



وتبين من المعاينة نشوب الحريق في الدور الأرضي بمحل ملابس في منطقة ميت نما وتمت السيطرة علي الحريق دون وجود مصابين حيث جري منع امتداد الحريق للاماكن المجاورة وتولت الأجهزة المعنية التحقيق.