استقرار أسعار الدولار وتراجع "اليورو" و"الإسترليني" في بداية التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في حين تراجع كل من العملة الأوروبية "اليورو" والجنيه الإسترليني، في بداية تعاملات، اليوم الثلاثاء، في البنوك العاملة بمصر.



ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي المصري ومصر" سجل الدولار 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي "خاص" سجل 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 47.12 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.



وبالنسبة للعملات الرئيسية.. تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية ما بين (25 - 35) قرشا شراء وبيعا.. ففي البنك الأهلي سجلت 50.57 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجلت العملة الأوروبية استقرارا لتصبح 50.56 جنيه للشراء و50.76 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجلت 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجلت العملة الأوروبية 50.80 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين (30-37) قرشا شراء وبيعا.. ففي البنك الأهلي سجل 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.. وفي بنك مصر سجل 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.. وفي البنك التجاري الدولي سجل 59.12 جنيه للشراء و59.32 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي المصري.. سجل الجنيه الإسترليني 59.41 جنيه للشراء و59.61 جنيه للبيع.

وعربيا.. سجل الريال السعودي 12.56 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.. وسجل الدرهم الإماراتي 12.84 جنيه للشراء و12.86 جنيه للبيع.. وسجل الدينار الكويتي 152.66 جنيه للشراء و153.56 جنيه للبيع، وفقا للبنك الأهلي المصري.